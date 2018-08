El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afirmó que no recomendó a su hijo, Jean Carlo Chávarry Romero, para que trabajara en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuando era presidido por Guido Aguila.

"Sí, trabajó un año en el CNM, hasta diciembre del 2017, cuando renunció. Terminó su CAS, su contrato, y se retiró. Ganó un concurso y no tuvo necesidad de que alguien lo presione o que alguien lo recomiende. Se presentó porque es un profesional", comentó el jefe del Ministerio Público en una entrevista con RPP.

Como ha informado este Diario, Jean Carlo Chávarry laboró en el área de asesoría del CNM entre noviembre del 2016 y enero del 2018, como hemos indicado, bajo la presidencia del ahora ex consejero Guido Aguila, quien es investigado en el Congreso por el caso de los audios.

El fiscal supremo Pedro Chávarry dijo después que no sabe si Aguila conocía que su hijo había postulado a un puesto en el CNM. "No sé [si Aguila tenía conocimiento], porque las convocatorias de los CAS, las contrataciones, las realiza el aparato administrativo de cualquier entidad pública. Ahora, que él haya sabido, no sé. Porque yo en ningún momento lo presenté, sino que él, como profesional solvente, capacitado, se presentó, entró a trabajar ahí", respondió el jefe del Ministerio Público.

En otro momento de la entrevista, Pedro Chávarry se refirió a la contratación del abogado Juan Manuel Duarte, quien labor como coordinador parlamentario del Ministerio Público.

Hasta junio de este año, Duarte trabajó como asesor del ahora suspendido parlamentario Bienvenido Ramírez, a quien el despacho del fiscal de la Nación debe investigar.



"Presentó su currículum, se hizo el análisis respectivo, pasó por el control, no tiene antecedentes [penales] y ha asumido", dijo Chávarry sobre Duarte.

Agregó que su CV señalaba que había trabajado 23 años en el Legislativo, lo que –recalcó Chávarry– "quiere decir que ha rotado con varios congresistas".

Asimismo, el fiscal supremo señaló que el coordinador parlamentario no tiene injerencia ni interviene en las investigaciones que su despacho realiza.

Luego, cuando se le volvió a preguntar si Duarte permanecerá en su cargo, Pedro Chávarry contestó: "Voy a evaluar, no sé, voy a ver qué ha pasado, qué antecedentes, qué [su] relación pueda perjudicar al Ministerio Público si permanece con nosotros".