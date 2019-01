Pedro Chávarry asegura que las marchas del 31 de diciembre fueron pagadas

Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, aseguró que su renuncia se produjo luego de que fuera víctima de una campaña en su contra impulsada por organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, a las cuales incluso acusó de haber pagado las movilizaciones del 31 de diciembre en las que se exigió su dimisión.

"Yo sé, por experiencia, que estas marchas fueron pagadas porque la gente no sale a reclamar por procesos o por el debido proceso. Son abonadas por ONG o alguna institución", dijo en una entrevista a ATV.

Pedro Chávarry respondió así cuando se le preguntó sobre las razones por las que decidió retirar del equipo especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez a pesar del respaldo popular que tenían.

"A los fiscales no se les califica por popularidad o por las encuestas, se les califica por su trabajo. Nosotros no nos basamos en tumultos o marchas", comentó.

En esa línea, reiteró que las movilizaciones en respaldo al equipo especial y en contra de su permanencia como fiscal de la Nación fueron pagadas.

"(Esas marchas) son organizadas de esa manera, incluso las marchas por la Av. Abancay. Son gente que ni sabe por qué marcha pero llevan los letreros [...] Un 99% no conoce quién es Pedro Chávarry", comentó.

El ex fiscal de la Nación también fundamentó esta opinión en el hecho de que, según él, la protesta del 31 de diciembre del 2018 que llegó a su casa en La Molina estuvo formada por ciudadanos venezolanos.

"En mi casa había un grupo de personas que gritaban 'Fuera Chávarry' en Año Nuevo. Mandé a preguntar quiénes eran y eran 20 venezolanos que gritaban eso. ¿Qué hacían los venezolanos gritando 'Fuera Chávarry'?", cuestionó.

Una posición similar expresó el lunes 7 de enero, en una conferencia de prensa de Fuerza Popular, la vocera alterna y secretaria general de su partido, Luz Salgado.

"Señores, despierten de una vez. ¿Esas marchas que hacen son marchas pagadas por Odebrecht o por Soros? ¿Quiénes están pagando esas marchas que no reclaman por los más de 2 mil millones que le deben a los peruanos?", manifestó.

Pedro Chávarry también extendió sus críticas a sus colegas de la Junta de Fiscales Supremos quienes le pidieron que renuncie a su cargo, algo que no hicieron con Pablo Sánchez, su antecesor.

"Yo dije ayer, en la junta, que la mejor manera de llevar la institución es con unidad [...] Las decisiones que (Pablo Sánchez) tomó las aceptamos porque creímos en él. No intervenimos porque era su facultad el conformar a grupos humanos [...] Conmigo todos han opinado, cuestionado por qué saco o pongo. No me dejaron tener un manejo, a Pablo Sánchez sí", manifestó.

- Denuncia contra Pérez y Concepción -

Pedro Chávarry confirmó que presentó el lunes 7 una denuncia penal contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato.

"He cuestionado, luego me he enterado que no era legal (el allanamiento) porque no había una orden para las oficinas que decían que era de (Juan Manuel) Duarte [...] No (fue legal) porque todas las áreas del el piso 9 son del fiscal de la Nación. El único que podría allanar es un fiscal supremo por el nivel que yo tengo. Tienen que mantener ese nivel por jerarquía [...] No han debido entrar a ninguna oficina. Ha debido ser un fiscal supremo que pida permiso a un juez supremo", acotó.