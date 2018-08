Pedro Chávarry califica de “antojadizas” denuncias en su contra

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, llegó esta mañana a la sede del Parlamento resguardado por unos 15 agentes de seguridad. El cuestionado titular del Ministerio Público, quien adelantó que se someterá a las investigaciones en su contra, se reunió con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry (Fuerza Popular).

Chávarry calificó, en una conferencia de prensa conjunta, de “antojadiza” la denuncia constitucional interpuesta en su contra por la bancada del Frente Amplio, que ayer fue admitida a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Agregó que el hecho de salir a responder a una serie de acusaciones, le quita tiempo que le debe dedicar a su institución.

“Voy a cumplir 41 años de servicios, 33 años como fiscal, nunca he tenido una denuncia, no he tenido una sanción si quiera administrativa. Lo extraño es que después de que he jurado como fiscal de la Nación recién me interponen una denuncia constitucional”, manifestó.

“Esto me preocupa y me quita espacio, porque ese espacio que lo debo dedicar a trabajar por el Ministerio Público, lo tengo que [usar] para expresar constantemente mi punto de vista en estas antojadizas denuncias que se están presentando. Me acojo y me allano al sistema”, manifestó Pedro Chávarry.

El titular del Ministerio Público afirmó que él sabrá responder oportunamente a las denuncias en su contra.

“Voy a presentar mis recursos, a fin de responder a la denuncia constitucional que se ha presentado en el Congreso”, expresó.

Pedro Chávarry indicó que no se siente respaldado por Salaverry por el hecho de que este lo haya recibido.

“Respaldado, no. Me siento obligado a dar cuenta a las instituciones del Estado”, subrayó.

El fiscal de la Nación reiteró que si inicialmente no admitió que se reunió con un grupo de congresistas en la casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo fue para “salvaguardar” a la institución que él representa. “Una reunión con los medios no se puede considerar un delito”, complementó.

Pedro Chávarry sostuvo que no renunciará a su cargo.

“Si tuviera motivos para renunciar, lo haría. Dejó en mano del Congreso la denuncia constitucional que se ha presentado. Yo me allanaré”, acotó.

Chávarry protagoniza un conjunto de audios con el suspendido juez supremo César Hinostroza.