Pedro Chávarry: las cinco claves sobre la sustracción de documentos 

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry volvió a ser protegido en el Congreso de la República la semana pasada. En aquella oportunidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con los votos del fujimorismo y aprismo, archivaron la denuncia que interpuso el Frente Amplio en contra del ex titular del Ministerio Público por el deslacrado a la oficina de uno de sus asesores.

El fiscal Reynaldo Abia informó que este martes 9 de abril realizará

una diligencia de inspección y reconstrucción sobre el ingreso del personal de confianza de Pedro Chávarry a las oficinas lacradas. Agregó que antes de que termine el presente mes emitirá un pronunciamiento sobre la investigación preliminar de este hecho.

A continuación todo lo que debes conocer sobre este caso:

1. No supo, pero sí estuvo presente

Inicialmente, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry dijo que él no tuvo conocimiento sobre el ingreso de sus asesores y guardias de seguridad a las oficinas que el fiscal José Domingo Pérez lacró a inicios de enero último en la sede central del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal supremo acompañó a su personal en la sustracción de los documentos.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, que accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad, Chávarry ingresó a las 12:23 p.m. del sábado 5 de enero al noveno piso del Ministerio Público, donde está el despacho del fiscal de la Nación. Lo hizo acompañado por el suboficial y miembro de su seguridad Juan Arias Contreras, quien después participó en la violación de la oficina lacrada del ex asesor Juan Manuel Duarte.

Minutos después de las 3 de la tarde, la ex congresista Rosa Venegas, entonces consejera de Chávarry, y los suboficiales PNP Hugo Robles y James Rodríguez también ingresaron a la oficina de Duarte para sacar los archivos.

De acuerdo con el informe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), Venegas “ingresa en tres oportunidades a dicho ambiente lacrado y procede a extraer cajas y objetos, siendo ayudada en todo momento por el personal de escolta James Rodríguez, para luego llevarlos con dirección al pasadizo de la oficina del despacho del fiscal de la Nación”.

Durante una diligencia iniciada el domingo 6 de enero, el fiscal José Domingo Pérez advirtió la manipulación de la oficina lacrada en la fiscalía. (Foto: Difusión) Archivo El Comercio

2. Venegas no teme ir a prisión

Venegas, ex congresista de la República, afirmó, en la primera declaración que brindó, que no cometió ningún delito al ingresar al despacho de Duarte, a pesar de haber sido lacrada por el fiscal Pérez. Agregó que al haber trabajado para Chávarry tenía las mismas prerrogativas que el fiscal supremo, vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

También evitó precisar quién le dijo que podía entrar a una oficina lacrada.

La ex asesora, además, dijo que no tenía temor de ir a prisión e, incluso, le ofreció disculpas a Chávarry por haber afectado su imagen con las acciones que realizó.

A fines de enero, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta le abrió a Venegas y los policías Arias Contreras, Rodríguez Zavaleta y Robles Chiang una investigación preliminar por los presuntos delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad y encubrimiento real.

3. “Han invadido terreno que no les corresponde”

Un día después de haber renunciado a la Fiscalía de la Nación, Pedro Chávarry dijo que denunció por abuso de autoridad y por prevaricato al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho, respectivamente, por el allanamiento que realizaron a las oficinas de sus asesores en el piso nueve de la sede central del Ministerio Público.

“Todas las áreas del piso nueve comprenden al despacho del fiscal de la Nación, en este caso el único que podría allanar es un fiscal supremo y con autorización de un juez supremo por mi jerarquía. [Pérez y Concepción] han invadido un terreno que no les corresponde, son incompetentes para entrar en ese piso”, remarcó.

Sin embargo, el ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva explicó que el allanamiento que realizó Pérez fue dentro del marco de la investigación por presuntos lavado de activos a Fuerza Popular y Keiko Fujimori. “El fiscal hizo un diligencia en relación a un asesor que es un funcionario común y corriente, que no tiene prerrogativas. Entonces, en la solicitud del fiscal y la autorización del juez, no hay ningún elemento de ilicitud”, refirió.

En comunicación con El Comercio, Cubas también precisó que la única oficina del piso nueve del Ministerio Público que no podía ser allanada por Pérez es la del fiscal de la Nación.

4. La confesión: se intentó borrar videos

Rosa María Venegas, ex asesora del ex fiscal de la Nación, decidió colaborar con la investigación de Abia. El lunes 25 de febrero relató que Aldo León Patiño, hombre de confianza de Pedro Chávarry, le dijo que ella debía asumir la responsabilidad de la sustracción de los documentos de la oficina lacrada de Duarte. Todo esto en presencia del ex titular del Ministerio Público.

La ex parlamentaria contó que León mención que iba a intentar borrar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

“[...] Siempre en presencia del fiscal de la Nación que del mismo modo escuchaba todo pero permanecía callado, y en un momento le dije a Aldo León: ‘¿Por qué solo yo [debo asumir la responsabilidad]?’. Y él me dijo: ‘Así es mejor’, además las cámaras sí funcionaban, pero están tratando de borrar las imágenes desde mi despacho [eso es lo que dijo León]’”, subrayó Venegas.

La ex asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, se presentó ante el despacho del fiscal Reynaldo Abia. (Fotos: Mario Zapata) Mario Zapata

5. Denuncia constitucional archivada

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con los votos de Fuerza Popular y el Apra, envió al archivo la denuncia constitucional que los parlamentarios Justiniano Apaza y Hernando Cevallos, del Frente Amplio, interpusieron contra Pedro Chávarry por el ingreso de su personal de confianza a las oficinas lacradas por Pérez en el Ministerio Público.

La secretaría técnica de ese grupo de trabajo, que dirige el congresista fujimorista César Segura, recomendó que se inicie investigación al ex fiscal de la Nación. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por Karina Beteta, Mario Mantilla y Milagros Salazar, de Fuerza Popular, y Javier Velásquez, de la Cédula Parlamentaria Aprista.