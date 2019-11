El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó “en todos sus extremos” que se haya sancionado al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y señaló que no se ha emitido ninguna resolución al respecto.

A través de un comunicado, indicó que el procedimiento administrativo sancionador en contra del fiscal supremo aún se encuentra en trámite.

“Se viene difundiendo [...] información de una presunta sanción al abogado Pedro Chávarry por parte del Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, información que se rechaza en todos sus extremos toda vez que dicho procedimiento administrativo sancionador se encuentra en trámite dentro del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y no se ha emitido ninguna resolución de fondo a la actualidad”, señaló el CAL.

Pronunciamiento del CAL sobre Pedro Chávarry

El último miércoles, Pedro Chávarry informó en diálogo con Willax TV que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió su colegiatura por un año, en una decisión adoptada por mayoría.

Chávarry consideró que la decisión del Consejo de Ética “es inexplicable” y aseguró que “es una más” de las acusaciones que se hacen en su contra por verlo como alguien “incómodo".

“Lo que a mí me está preocupando es mi situación con tantos casos que tengo, por suerte disminuidos, y el que me hace hoy el Colegio de Abogados de Lima que, inexplicablemente, ha solicitado mi suspensión de un año. Es el Consejo de Ética que, en una primera instancia, ha tomado esta decisión. Esto va al Tribunal de Honor al que voy a recurrir en apelación. Este está compuesto por los exdecanos del CAL que estoy seguro que van a tomar las medidas del caso y me van a dar la razón”, dijo.

El Colegio de Abogados de Lima detalló que respetan “los principios por los que se rige el Estatuto de la Orden, Código de Ética del Abogado y demás reglamentos”.