La Sala Penal Especial de la Corte Suprema evaluó este viernes la apelación del ex titular de la Nación Pedro Chávarry en contra de la suspensión de 18 meses en su cargo como fiscal supremo como parte del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de encubrimiento real por haber separado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato y haber querido acceder al acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo provisional César Zanabria defendió la suspensión en contra de Chávarry porque “habría perturbado” las investigaciones del equipo especial al remover a los fiscales el último día del año 2018.

“En este proceso se le atribuyen dos hechos, el primero por haber solicitado al equipo especial que investigaba a Keiko Fujimori información relacionada al acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht vulnerando el carácter reservado del proceso y, en segundo lugar, haber removido de sus cargos a los fiscales Vela Barba y Pérez Gomez . Esto a pocos días de que se suscriba el acuerdo de colaboración eficaz y habría perturbado las diligencias correspondientes”, indicó.

“Se dice que la destitución se dio porque era una cargo de confianza y estaba vencido el plazo, pero, obviamente, esa es una manera de poder sacar a los fiscales de un caso concreto como ocurrió con los referidos hechos”, indicó.

Durante la audiencia, Chávarry aseguró que “si en algún momento” cometió una equivocación al remover a fiscales “eso no puede ser punible” y dijo creer que existe “un sesgo político” en las denuncias en su contra.

“Si en algún momento cometí un error eso no puede ser punible ni sancionable desde ningún punto de vista porque siempre he cumplido con la función que me ha encomendado el Ministerio Público. Solicito que se revoque la medida de suspensión preventiva de derechos porque no existen elementos que puedan justificar esta arbitrariedad”, sostuvo en su intervención.

“Definitivamente esto tiene sesgo político. Estoy seguro que ustedes van a poner la ley por delante, aquí es evidente que no existe ninguna motivación que pueda justificar la suspensión de una persona que, a lo largo de su función, nunca ha tenido una sanción. Soy un persona transparente”, señaló.

El juez titular de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, concluyó la audiencia y el relator de la misma, Iván Guerrero, indicó que esta resolverá en el plazo de ley la apelación de Pedro Chávarry en contra de la suspensión que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, admitió en agosto.

