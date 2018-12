El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, se pronunció la noche de este miércoles sobre la disposición del fiscal José Domingo Pérez —miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato—, quien ha pedido denunciarlo por el presunto delito contra la administración de justicia, en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real.

A través de un comunicado difundido en Twitter, Chávarry indica que el documento suscrito por Pérez ni si quiera refiere los supuestos actos que se le atribuyen respecto al presunto ocultamiento de alguna persona o pruebas.

“A lo que hace alusión es a supuestas interferencias, actos de obstruccionismo y/o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, lo cual carece de sustento jurídico penal, por lo que rechazo rotundamente esa acusación llena de subjetividades”, señala.

#URGENTE José Domingo Pérez solicita denunciar a Pedro Chávarry por encubrimiento.

Asimismo, indica que todas las acciones que ha tomado como fiscal de la nación se enmarcan en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Los delitos que se me imputan en cuanto a encubrimiento real y personal suponen hechos por los cuales una persona sustrae de la persecución penal a un procesado o, en su defecto, ocultan evidencia incriminatoria”, también señala.

El comunicado de Chávarry.

Por su parte, el abogado de Chávarry, Julio Rodríguez, sostuvo que el texto de Pérez contiene “conjeturas subjetivas”. “Cuando uno encuentra un documento que no tiene sustento en el ámbito jurídico ni subsunción entre el hecho que se atribuye y el delito que se prevé en el Código Penal, la única lectura posible es que esta es una respuesta de contenido evidentemente político”, expresó a Canal N.



Asimismo, adelantó que no tomará ninguna acción como abogado de Chávarry hasta que no comience el trámite regular de la denuncia.