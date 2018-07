Pedro Chávarry critica a Vicente Zeballos: "Ingresó mal a su cargo"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, respondió a las críticas que recibió por parte del nuevo ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien consideró que el titular del Ministerio Público debía dar un paso al costado.

Chávarry consideró que Vicente Zeballos cuestionó su juramentación sin conocer lo que significa que el Ministerio Público sea un organismo autónomo.

"Lamentablemente, el señor ministro de Justicia (Vicente Zeballos) ha hecho un mal ingreso a su cargo. Él debe articular, conversar, decir las cosas directamente. Él no conoce los antecedentes, los dispositivos legales. Él no conoce el espíritu de la Constitución y las leyes, no conoce por qué se crearon los órganos autónomos", declaró el fiscal de la Nación a ATV.

Pedro Chávarry evitó calificar la decisión del mandatario Martín Vizcarra de nombrar a Zeballos como remplazo de Salvador Heresi en el ministerio. "Eso ya es decisión del presidente de la República", comentó.

Sin embargo, reiteró que la Fiscalía de la Nación está actuando bajo la premisa de que se debe desvincular de todo poder político.

Vicente Zeballos había señalado que Pedro Chávarry le generaba desconfianza y que debía dar un paso al costado por dos motivos: por asumir el cargo pese a los cuestionamientos por su cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, y porque no había "terminado de aclarar" su vinculación con Blanca Nélida Colán, ex fiscal de la Nación sentenciada a 10 años de prisión en el 2003 por encubrir a Vladimiro Montesinos.



Chávarry fue secretario general del Ministerio Público cuando Nélida Colán era fiscal de la Nación.

Cabe recordar que congresistas de diversas bancadas, como Peruanos por el Kambio y el Frente Amplio, han dicho que están evaluando presentar acusaciones constitucionales contra Pedro Chávarry.