Pedro Chávarry cuestiona al presidente Vizcarra y al equipo especial Lava Jato

Ante la Comisión Permanente, Pedro Chávarry sustentó su defensa frente al informe que busca su inhabilitación y destitución. El fiscal supremo centró su discurso en lanzar cuestionamientos al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a la labor del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. También criticó las formas para él usadas en los casos de Keiko Fujimori y Alan García.​

“Tengo que decirlo, porque es mi defensa y porque es la verdad. El señor presidente de la República, Martín Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando reabrí el caso Chinchero. Este proceso (sic) se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción, quizá por eso no me perdona”, afirmó Chávarry.

“Sabemos de la incomodidad del Gobierno, no tienen por qué molestarse porque fue mi trabajo el de ser fiscal de la Nación y efectuar diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos graves para la corrupción”, agregó.

Pedro Chávarry criticó la labor que cumplen los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, liderado por Rafael Vela, y especialmente al fiscal José Domingo Pérez, quienes investigan el presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos.

Chávarry cuestionó la intervención programada en la vivienda del ex presidente Alan García, quien se suicidó cuando iba a ser detenido preliminarmente.

Asimismo, mencionó el caso de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple prisión preventiva por 36 meses desde noviembre del 2018 por el presunto delito de lavado de activos.

“No defiendo ni defenderé a los corruptos ni la corrupción, pero ¿tiene lógica que al ex presidente Alan García lo hayan querido detener sin acusación fiscal y sin ningún indicio? Y hoy lo digo porque no tengo el cargo, no tengo el compromiso […] ¿Tiene sentido que Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal, sin que se haya probado que ha recibido dinero directamente de alguien?”, indicó.

El fiscal supremo mencionó también que la diligencia en la que se tenía programado detener preliminarmente a Alan García se haya realizado en un día de Semana Santa y teniendo conocimiento que tenía programada una citación en los días posteriores.

“Sabiendo que el señor [Alan García] tenía que asistir un 17 de abril a las 10 de la mañana a la fiscalía, se efectúa un allanamiento un día de Semana Santa. A veces se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban, en cuando a la manera, un 31 de diciembre; sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en semana santa?”, dijo.

Chávarry defendió también su solicitud de información a los miembros del equipo especial e indicó que era parte de sus funciones como fiscal de la Nación.

“Es parte de mi función solicitar el informe que pedía a los fiscales del equipo especial y no solo a ellos sino a cualquier fiscal a nivel nacional. Nunca un fiscal de inferior jerarquía se ha molestado porque el fiscal de la Nación le ha solicitado información por determinados casos”, precisó.

Finalmente, Pedro Chávarry reiteró que no ha cometido “ningún delito” ni ninguna infracción constitucional atribuido en el informe elaborado por el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) por denuncias constitucionales en su contra.

El documento, que debate la Comisión Permanente, fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.