Pedro Chávarry: los cuestionamientos al fiscal de la Nación en claves

Con votos de Fuerza Popular y el Apra, la Comisión Permanente ratificó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y decidió rechazar el informe del congresista Juan Sheput (PpK) que recomendaba destituir e inhabilitar por diez años al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Con esa decisión, la denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público pasó al archivo en el Parlamento.

Sobre Chávarry pesan diversos cuestionamientos recientes, que resumimos a continuación.

—La denuncia constitucional—

La denuncia constitucional —ahora archivada— fue presentada por el legislador Marco Arana (Frente Amplio) el pasado 25 de julio, debido a la presunta cercanía de Pedro Chávarry con los implicados en los audios que revelan hechos irregulares en el sistema de justicia. También por haber mentido respecto a una reunión con representantes de los medios de comunicación que se realizó en la casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo.



El informe final del caso —elaborado por Juan Sheput (PpK)— concluyó que Pedro Chávarry “es autor de graves infracciones” a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución Política del Perú, así como al artículo 45. En ese sentido, propuso la destitución del fiscal de la Nación y su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Entre sus argumentos, el informe de Sheput señaló que Chávarry “encubrió la verdad hasta que ya no pudo sostener su versión”, pero “lejos de asumir su responsabilidad, intentó encubrirla nuevamente sosteniendo que pretendía defender a su institución”. Asimismo, consideró que el fiscal de la Nación “es un personaje con extrañas relaciones con personajes que su propia institución investiga”. En esa línea, se señaló que la conducta del denunciado afectó a la confianza de la sociedad en el Ministerio Público, por lo que concluyó que “ha infraccionado gravemente los deberes correspondientes a los principios constitucionales de buen gobierno y lucha contra la corrupción, siendo insostenible su permanencia en el cargo”.

—Su inclusión en "Los Cuellos Blancos del Puerto"—

Pedro Chávarry y otros once altos funcionarios —incluidos jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM— fueron señalados como “parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto". Así lo indicó el informe 01-05-2018-MP-FN, del pasado 15 de agosto, que fue enviado por la fiscal Sandra Castro a la oficina del fiscal supremo Pablo Sánchez, quien investiga al suspendido juez César Hinostroza y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera.



Para incluir a Chávarry y otros como parte de la organización, la fiscal tomó como base las declaraciones de los colaboradores eficaces FPCC1308-2018 y FPCC108-2018 brindadas a su despacho. “El grupo [...] quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello, el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry. Para esto organizan encuentros con periodistas acudiendo a Antonio Camayo para que realice una reunión con los periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas…”, sostuvo el primero de ellos.

El informe también señaló que el objetivo de "Los Cuellos Blancos del Puerto" era el de ostentar cargos de poder para “lograr copar las entidades públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

—Su ratificación en el CNM—

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló este lunes un audio de la sesión del pleno del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del 3 de julio pasado, el cual da cuenta de que cómo uno de los consejeros, Baltazar Morales Parraguez, advirtió que las notas de Chávarry habían sido cambiadas en el sistema del consejo y cómo, sin mediar objeción, los presentes votaron por la ratificación inmediata.

Este Diario, además, pudo acceder al “Informe individual de evaluación integral y ratificación” de Chávarry en el CNM como fiscal supremo. Del total de 100 puntos, Pedro Chávarry obtuvo 69,22, lo que se considera insuficiente, según los parámetros del mismo consejo y la “escala de rendimiento” establecida en la Ley de la Carrera Fiscal.

Sin embargo, días después, se oficializó el Acuerdo 1012-2018 con la decisión “por unanimidad” del pleno del CNM, “sin la presencia de la consejera Elsa Maritza Aragón”, en el que se ratificó a Chávarry como fiscal supremo.



—Su amenaza a Vizcarra—

El último 2 de octubre, el presidente Martín Vizcarra reiteró su pedido al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para que dé un paso al costado a fin de que el Ministerio Público “esté liderado por un fiscal que esté libre de dudas o cuestionamientos”.

Solo horas después, Chávarry respondió con una amenaza al mandatario: “Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia”.

Esas expresiones le valieron más críticas de parte del oficialismo. Pero incluso se pronunció el propio Vizcarra: “No le permito al fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) que amenace porque está aprovechándose del cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto”, expresó en una entrevista con “Perú 21”.