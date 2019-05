Así se defendió Chávarry durante su presentación en la Comisión Permanente

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry sustentó este martes ante la Comisión Permanente del Congreso su defensa frente al informe de acusación constitucional que busca su destitución e inhabilitación por 10 años.

El fiscal supremo cuestionó en su discurso al presidente Martín Vizcarra, a la labor que viene realizando el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, así como a las formas utilizadas en los casos de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y del ex mandatario Alan García.​

“Tengo que decirlo, porque es mi defensa y porque es la verdad. El señor presidente de la República, Martín Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando reabrí el Caso Chinchero. Este proceso (sic) se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción, quizá por eso no me perdona”, afirmó.

“No defiendo ni defenderé a los corruptos ni la corrupción, pero ¿tiene lógica que al ex presidente Alan García lo hayan querido detener sin acusación fiscal y sin ningún indicio? Y hoy lo digo porque no tengo el cargo, no tengo el compromiso […] ¿Tiene sentido que Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal, sin que se haya probado que ha recibido dinero directamente de alguien?”, indicó.

Finalmente, Pedro Chávarry reiteró que no ha cometido “ningún delito” ni ninguna infracción constitucional atribuido en el informe elaborado por el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria).