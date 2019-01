Pedro Chávarry dice someterse a Junta de Fiscales Supremos y al Congreso

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sostuvo que “la realidad” lo obligará a tomar las decisiones más sanas para el Ministerio Público y el Perú, aunque dijo que no se dejará “presionar” por manifestantes que “están siendo utilizados”.

En entrevista con el medio colombiano Blu Radio, Chávarry fue consultado por si piensa renunciar a su cargo, pero no dio una respuesta determinante. “Las personas no somos imprescindibles. Únicamente acato la ley, no tengo una fijación en el cargo que tengo. Lo que dispongan las autoridades pertinentes: la Junta de Fiscales o el Congreso de la República, yo deberé asumir esa posición”, aseveró.

Cabe precisar que Chávarry no puede ser destituido por la Junta de Fiscales Supremos, ya que goza del antejuicio que le otorga su cargo, según explicó el ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas Villanueva. La Junta de Fiscales Supremos, indicó Cubas, solo puede destituir a fiscales de rango menor.

“Yo esto lo voy a comentar y lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que me designó, que es la Junta de Fiscales Supremos. Lo único que tengo que hacer es pensar bien en las decisiones que se van a tomar y reiterar lo que siempre he dicho: ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación”, insistió también Chávarry.

Respecto al Congreso, refirió que este tendrá que definir si el proyecto del Ejecutivo que busca declarar en emergencia el Ministerio Público es viable. A su juicio,, se trata de una iniciativa “que tiene nombre propio, que es intervención al Ministerio Público” por determinados intereses.

“Me someto a la Junta de Fiscales Supremos o al Congreso de la República, que en este caso es el llamado a definir si es viable o no este proyecto de reorganización que es inconstitucional”, ratificó.

Precisamente Chávarry convocó a la Junta de Fiscales Supremos para las 11 a.m. de hoy tras un reiterado pedido de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

En tanto, indicó que restituyó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para no retrasar diligencias programadas en Brasil y ante el desistimiento, respectivamente, de Frank Almanza y Marcial Páucar para reemplazarlos.



“Nadie puede decir que yo me he inmiscuido en su trabajo”, refirió. Pero sostuvo que decidió retirarlos debido a que “se quebró una comunicación que debería de haber existido entre la coordinación y el fiscal que tenía a su cargo algunos de los casos, particularmente en el Caso Odebrecht”.