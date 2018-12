Expertos cuestionan que se haya prorrogado plazas sin hacer mención a fiscales Los ex procuradores Luis Vargas Valdivia y José Ugaz, así como el ex fiscal supremo Avelino Guillén, alertan sobre decisión del Ministerio Público que no garantiza continuidad de fiscales

Pedro Chávarry está incluido en las investigaciones a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)