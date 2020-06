El congresista Guillermo Aliaga, delegado a cargo de elaborar un informe sobre la denuncia presentada contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha solicitado todo el expediente relacionado al exfiscal de la Nación.

Además, pidió “todos los acuerdos, actas, votaciones, documentos, actuados y otros vinculados a la referida denuncia” contra Pedro Chávarry. El oficio fue recibido formalmente por el despacho de Roel Alva esta mañana.

“Tengo la responsabilidad de continuar con mi labor asignada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera transparente sin obstruccionismos, sin blindajes, sin presiones y conforme a Ley”, expresó.

El lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió continuar con el trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado.

Sin embargo, solo por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años. Se desestimó un pedido para revisar las decisiones del periodo anterior que favorecieron a Chávarry.

En un oficio enviado al presidente de la subcomisión, Luis Roel Alva, Aliaga señala que se le envíe “con carácter de urgencia” todo el expediente del caso, luego de que este lunes 22 de junio fuera nombrado como delegado del proceso.

En comunicación con El Comercio, el congresista Aliaga dijo que una vez sea entregado el expediente, tiene 5 días hábiles para su exposición. “El problema de ahora es que me han dicho que existe una falta de personal que cautelaba los expedientes. He pedido que vayan, busquen y abran la puerta para que me den de manera formal los expedientes”, comentó.

Además, dijo que no puede adelantar cuál es el procedimiento que seguirán en el caso y si, posteriormente, citarían a Chávarry a la subcomisión. “Lo primero que hay que hacer es tener los documentos para, de esta manera, dentro del marco legal exponer a la subcomisión. De acuerdo con eso, hacer los requerimientos de información. Adelantar el procedimiento [sobre si se pedirá que acuda Pedro Chávarry] podría ser caer en vicios”.

Guillermo Aliaga espera acceder a toda la información sobre Pedro Chávarry.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio trámite a la denuncia constitucional que presentó Zoraida Ávalos contra su antecesor, Pedro Chávarry, por la irrupción en las oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas en enero del 2019 por el fiscal José Domingo Pérez.

La acusación contempla el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, a pesar de que el congresista Gino Costa (Partido Morado) pidió que se incluyan los presuntos delitos que fueron archivados por los legisladores del Parlamento disuelto.

Luis Roel aseguró, en respuesta a esta polémica, que serán los delegados a cargo de realizar los informes los que consideren pertinente o no incluir alguna acusación adicional a la que fue considerada inicialmente en la calificación de la subcomisión.

“Lo que me corresponde como presidente de la subcomisión es seguir con los trámites (que dejó el Congreso disuelto). Para la investigación, hay congresistas delegados que pueden elaborar el informe final que podría advertir si, en el transcurso de la redacción de su informe, encuentran nuevas denuncias y nuevos hechos”, manifestó esta mañana en Ideeleradio.

