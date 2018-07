Pedro Chávarry: “No he tenido ninguna necesidad de convocar a la prensa”

“Estoy sorprendido con este audio, aclaro que yo no participo”, afirmó este lunes el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a causa de un audio protagonizado por el suspendido juez supremo César Hinostroza y el empresario automotriz Antonio Camayo en donde se le menciona.

En la grabación, que data del 17 de mayo del 2018, Hinostroza le pide a Camayo, gerente general de Iza Motors, que convoque a la prensa porque su amigo Pédro Chávarry necesitaba mejorar su imagen frente a los medios de comunicación.

“En ningún momento he solicitado a nadie ayuda para mi elección como fiscal de la Nación. No he tenido ninguna necesidad de convocar a la prensa ni a nadie, mucho menos de hacer almuerzos”, dijo Chávarry a El Comercio.

“Es muy fácil comprobar esto, yo no he convocado a conferencias de prensa. Hay gente que se jacta de tener amigos poderosos, como si él pudiera convocar a la prensa o cosas así”, dijo en torno a César Hinostroza.

En ese sentido, el fiscal de la Nación precisó que denunciará al suspendido juez supremo, a quien dijo conocer de cuando se desempeñaba como presidente de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG). César Hinostroza era el vicepresidente de la institución.

Consultado sobre el pedido presentado por el procurador anticorrupción Amado Enco para apartarlo de las investigaciones a Hinostroza y los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) implicados en audios que comprometen al sistema de justicia, Pedro Chávarry indicó que él actúa siempre dentro del marco de la legalidad.

“Solo están buscando que yo me aparte. Estos audios se emiten de una forma progresiva, aprovechándose de la coyuntura, pero no voy a desmayar en mis esfuerzos. Estamos unificando fiscalías. Estamos trabajando para el Ministerio Público y para que la gente sepa que puede confiar”, sentenció.