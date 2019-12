Ante el fiscal Reynaldo Abia, los implicados del caso del ingreso irregular de la oficina lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, negaron haber recibido dinero o dádivas a cambio de su presunta participación en el caso de deslacrado.

Según informó el programa “Cuarto Poder”, en sus declaraciones ante la fiscalía anticorrupción, Juan Arias Contreras y Hugo Robles, escoltas del fiscal supremo Pedro Chávarry, rechazaron haber recibido algún ofrecimiento por parte del exfiscal de la Nación, por supuestamente haber brindado apoyo para el retiro de documentos. Ambos venían siendo investigados por Abia.

“¿Usted fue testigo, escuchó, que a sus otros colegas, el señor Arias o el señor James Rodríguez, les prometieran algo a cambio de que puedan hacer este tipo de cosas?”, preguntó el fiscal Abia a Robles, quien le responde: “No, jamás. Jamás. Si yo hubiera escuchado eso, me hubiera retirado de la escolta.

En tanto, Mary Elena Yantas, seguridad del Ministerio Público, también fue consultada por el fiscal y negó conocer de ofrecimientos de Pedro Chávarry por el caso del deslacrado.

Sus testimonios quedaron registraron en videos. Este también es el caso de Rosa Venegas, exasesora del referido fiscal supremo, quien afirmó que recibió la orden del extitular del Ministerio Público para retirar documentación de la oficina lacrada.

Según dijo Venegas, Chávarry le manifestó lo siguiente: “Tú sabes que es muy mediático, el tema de Domingo Pérez y me van a fastidiar. Así que lo saca usted. La van a apoyar. Usted saca los documentos. Yo me sorprendí, no repliqué, le soy sincera doctor, porque estaba recibiendo una orden de mi superior. Y en un falso sentido de respeto a la autoridad yo seguí la orden que me dio”.

En tanto, Julio Rodríguez, abogado de Pedro Chávarry, respondió que las declaraciones de los imputados no pueden ser grabadas.

La semana pasada se dio a conocer que el fiscal Reynaldo Abia decidió derivar la investigación por el deslacrado a una fiscalía común, así como archivar la pesquisa por delito de corrupción contra los exfuncionarios, tras indicar que no encontró elementos.