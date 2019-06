Caso Chávarry: jueces supremos también fueron invitado a cena de Hinostroza [AUDIOS]

La cena en casa del ex juez supremo César Hinostroza —para festejar la elección de Orlando Velásquez como presidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura— también habría contado con la participación de jueces supremos del Poder Judicial, otro de los flancos que compondrían la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Las fiscales contra el crimen organizado Sandra Castro y Rocío Sánchez, encargadas de investigar a Los Cuellos Blancos del Puerto, junto a los agentes de inteligencia de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), han identificado nuevos audios que comprometerían al sector del Poder Judicial que habría ayudado a la presunta organización criminal. El Comercio accedió a dichos audios.

Según la tesis del Ministerio Público, que estaría siendo consignado en el informe que presentarán las fiscales, se trataría de conversaciones entre el ex juez supremo César Hinostroza con los magistrados supremos Martín Hurtado, Aldo Figueroa y Ángel Romero para acordar su asistencia a la cena de Orlando Velásquez.

Cabe recordar que Hurtado, Figueroa y Romero ya habían sido mencionados en el informe que la fiscal Sandra Castro presentó el año pasado como parte de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en el caso. Sin embargo, hoy vuelven a tomar notoriedad para la fiscalía, pues con ello se demostraría la existencia de los niveles de la presunta organización criminal.

Uno, de parte del Ministerio Público a través del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El otro, el Poder Judicial a través de los jueces supremos junto a César Hinostroza. Y, finalmente, los empresarios y abogados.

Pero la historia de la cena, donde se agasajó a Velásquez, inició el 22 de marzo del 2018 cuando César Hinostroza Pariachi llamó a una persona a la que identificó como “Angelillo” a fin de fijar la fecha del evento. Por el número de teléfono, fue identificado el juez supremo Ángel Romero.

“Ya hablé con él [Orlando Velásquez], me dice la otra semana porque yo me estoy yendo mañana temprano a Huancayo […] el lunes en la noche o el martes en la noche, sino ya después de Semana Santa”, le dice Hinostroza. Eran las coordinaciones previas para la cena.

“El lunes, preferible. El lunes, prefiero. Sí, de una vez. Al toro por las astas”, le responde el interlocutor. Y así queda la fecha.

(Composición: El Comercio)

Es más, en la conversación también se menciona a un amigo en común a quien llaman “el amigo pelado” para quien se tiene que hacer una llamada y una gestión como favor.

“Ya la hice [la llamada], ya la hice hoy día en la mañana. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dicho que va a dar golpe de Estado. Golpe a los supremos. Que no nos preocupemos, que van a dar golpe de Estado y a ti te nombran primer ministro”, le responde el magistrado.

Luego, hace otras llamadas. Primero llama a “Aldo”, quien le dice que tiene que dictar clases por lo que acuerdan que iría después de las ocho de la noche. Por el número de abonado se ha identificado al juez supremo Aldo Figueroa.

(Composición: El Comercio)

Aldito: Aló.

César Hinostroza: Aldito, ¿cómo estás?

A: Hola, César.

CH: Dónde estás.

A: Aquí en mi casa.

CH: Disculpa que te llame a esta hora, ya estarás durmiendo, ya.

A: No, no, aquí estoy.

CH: Tú que eres un hombre ejemplar, modelo; ya está en la casa con la señora, viendo televisión.

A: Algo así, algo así. Dime.

CH: Se canceló el vuelo hasta el mediodía… La empresa, pero un caos, ah. Inauguramos la Academia de la Magistratura de Huancayo. Llenecito de gente…

A: Ah, qué bien.

CH: Oye, No. Lo que te llamaba más bien disculpa la hora. Estaba pendiente pues de hacer un reconocimiento a nuestro hermano ya sabes quién es el presidente ¿no?…

A: Sí, claro.

CH: …del CNM.

A: Sí, claro.

CH: Me han llamado y dice que él se va de viaje el martes y que ya no viene hasta la otra semana.

A: Ya.

CH: Y me dice, mira hermanito si puedes reúne a mis amigos para el lunes.

A: Ya…

CH: Entonces, no sé si tendrás tiempo el lunes en la noche ¿ya?

A: Ya, mira. Yo dicto hasta las ocho y media más o menos (ininteligible).

CH: Ya, a esa hora vas, pues.

A: Ya, perfecto. No, está bien, está bien.

CH: Es que el doctor, provinciano… siete de la noche. Siete de la noche no hay (ininteligible) lo importante es que vengas a saludarlo.

A: Cómo no, cómo no. Ya coordinamos.

CH: Anota en tu agenda. El lunes en la noche.

A: Bien, ok. Ok

CH: Ya hermano.

A: Ya, chau, chau.

Luego, llama a “Martincito”. A este también lo invita y le dice que "Aldo" irá después de las ocho. "Martincito" acepta ir a la cena de Orlando Velásquez. El número identificado pertenece al juez supremo Martín Figueroa.

(Composición: El Comercio)

César Hinostroza: Martincito… ¿qué es de tu vida?

Martincito: ¿Cómo está Cesitar?

CH: ¿Cómo dices?

M: ¿Cómo estás compadre?

CH: ¿Todo tranquilo?

M: Tranquilo, hermano. ¿Dónde has estado?

CH: ¿En qué discoteca estás?

M: No, estoy en mi casa, con la familia, hermano.

CH: Un hombre modelo…

M: Con mi señora y mi hijito.

CH: Ah, ya, está bien. Te felicito. No, te llamaba por lo siguiente. Recién he llegado de Huancayo, hemos inaugurado una (ininteligible) en Huancayo.

M: ¿Una qué?

CH: Una sede. Una sede desconcentrada. La academia tiene filiales en todo el Perú. Esta es la doce sede, ya.

M: Ah, de la academia, ¿verdad no?

CH: La idea es llegar a todas las cortes pues, para que ya no lleguen a Lima.

M: Ya, ya... está bien compadre. He visto a un flaquito que es Dante. ¿Quién?

CH: A dónde, dónde.

M: Está como encargado de esa sede, Dante.

CH: No, eso lo designa el director general. Yo no tengo nada que ver en eso.

M: Ah, ya.

CH: Entonces, mira hermano. El vuelo se ha demorado. Hemos llegado tarde.

M: Ya, ya.

CH: Te llamaba por otra cosa.

M: Dime, hermanito. Dime.

CH: Nuestro paisano chulucanense…

M: Ya…

CH: El número uno que ha sido electo. Tú sabes quién.

M: Sí, sí.

CH: Me ha dicho que el martes va a viajar y ya no tiene tiempo toda la semana.

M: Ya.

CH: Y quiere convocar a los amigos como tú, para el día lunes. ¿Ya?

M: Para el día lunes. ¿para qué, para cenar?

CH: Sí, en mi casa, en mi casa.

M: Ya, ya, ya.

CH: A las siete. A partir de las siete de la noche. Ya el que tiene tiempo…

M: Ya.

CH: …Aldo va a ir a las ocho porque tiene clases hasta las ocho.

M: Yo tengo clases, pero voy a llegar de todas maneras. No te preocupes.

CH: Ya, tú ya sabes. Yo el lunes te recuerdo.

M: Ya, ya, ya.

CH: (Ininteligible) ya hermano, ya no vemos… el lunes te paso la voz, ahí conversamos.

M: Yo voy, no te preocupes. Oye compadre, más bien… Este.

CH: ¿Sí?

M: Te mandé un mensaje, a ver si el lunes te molesto temprano ¿ya?

CH: Vienes, vienes.

M: ¿Ya? Bacán, bacán…

CH: Listo.

M: Ya hermano, un abrazo. Cuídate.

El Comercio trató de recoger la versión de los tres jueces supremos; sin embargo, Ángel Romero y Aldo Figueroa no respondieron. Mientras que el juez Martín Hurtado, sostuvo que “cualquier cosa yo estoy tratando de no conversar con la prensa”.

“Cualquier situación, que lo vea la fiscalía, el Ministerio Público o el congreso en su momento. yo la verdad no tengo nada más que decir sobre este tema”, dijo antes de cortar la llamada.