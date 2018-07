El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, consideró hoy que el suspendido juez supremo César Hinostroza se tomó atribuciones que no tiene y que no se le han pedido, en referencia al audio en el que dicho magistrado coordina con el empresario Antonio Camayo una reunión con periodistas para respaldarlo.

"Quisiera manifestar mi indignación. El juez se toma atribuciones que no las tiene y no se las he pedido. Está perjudicando la buena imagen que debo irradiar como representante del Ministerio Público", manifestó en comunicación con Radio Programas.

Pedro Chávarry indicó, además, que en la fecha en que el audio fue grabado (17 de mayo de 2018), él ya tenía el ofrecimiento de toda la Junta de Fiscales Supremos de apoyarlo para ser fiscal de la Nación.

"Estaba con tranquilidad. Solo esperaba la fecha de la asunción al cargo. No necesitaba una reunión previa, menos con gente que no conozco. Eso me fastidia, me incomoda. No he solicitado nada", insistió.

A su juicio, Hinostroza se ufana de tener manejo y conocimiento en diferentes campos de la administración pública, una actitud que consideró como "un complejo".

"Voy a aplicar todo el peso de la ley porque no se puede jugar con el nombre de una persona. Estoy investigando al juez Hinostroza. Soy imparcial, tengo que tomar un decisión en estos días, tengo la investigación y tomaré cartas en el asunto", añadió el fiscal de la Nación.

Pedro Chávarry reiteró no tener dudas de seguir en el cargo para el que fue elegido, y afirmó que los cuestionamientos que hay en su contra son de carácter político.

Insistió en que su juramentación al cargo no fue irregular y que se siente seguro de terminar su gestión al mando del Ministerio Público el periodo que corresponde.