La jueza suprema titular, Elvia Barrios, preside la Sala Especial de Apelaciones Supremas que revisa en segunda instancia los procesos que involucran a altos funcionarios públicos, como por ejemplo el fiscal supremo Pedro Chávarry, a quien el Ministerio Público busca seguir investigando por presunto encubrimiento real a propósito de su actuación como fiscal de la Nación.

En entrevista con El Comercio, Barrios anuncia que su tribunal resolverá el caso inmediatamente pase la emergencia nacional que vive el país por el coronavirus. Sobre ello y los retos del Poder Judicial para modernizarse, responde.

¿De qué forma viene trabajando la Sala Especial de Apelaciones Suprema que usted preside?

Nosotros hemos optado por la modalidad de tele-trabajo. La resolución (emitida por el Poder Judicial) señala que siguen nuestras labores y hemos estado continuando reuniéndonos de manera virtual. fue en esta última reunión que decidimos implementar una modalidad de trabajo de manera virtual. Esto significa que en las causas que así lo ameriten, es decir de urgencia, vamos a utilizar el sistema virtual para llevar a cabo las audiencias.

¿Ya se han dado lineamientos, cómo se aplicarán en las salas supremas?

Teníamos como antecedente que, para reos en cárcel, en el ámbito penal, cuando estos pedían informe oral, se le concedía y mediante un telecom se le contactaba en las audiencias. Pero ahora, lo que estamos implementando es un sistema para que el fiscal, donde se encuentre pueda participar en la audiencia de manera virtual, el abogado defensor de la misma manera, el detenido también; y esa audiencia es grabada para objeto de garantizar la transparencia.

¿Y en su sala ya se ha producido audiencias bajo ese modelo?

Se va a realizar una audiencia de este tipo el martes.

¿Sobre qué caso?

Es una tutela de derecho. Se trata de un caso de un fiscal superior en provincia.

Su sala estaba por resolver la apelación que realizó la fiscalía para que el fiscal supremo Pedro Chávarry, continúe siendo investigado por el caso del allanamiento a sus oficinas y la destitución de los fiscales del Caso Lava Jato…

Eso está pendiente.

¿Y eso se va resolver de manera virtual o cuando pase la emergencia?

Cuando pase la emergencia, inmediatamente se resolverá ese caso.

Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, renunció días después de retirar a los fiscales del equipo especial Lava Jato y anunciar que haría público el acuerdo con Odebrecht. (Foto: Andina)





Usted es la primera mujer en presidir una sala suprema que analiza casos de altos funcionarios. Es un avance significativo para las mujeres dentro del Poder Judicial...

Lo tomamos con la misma responsabilidad con la que he asumido todos los encargos de mi carrera judicial, pero también creo que se debe poner en relieve de cómo las mujeres estamos ganando espacio en ciertas esferas de decisión.

¿Esta situación de emergencia nacional que ha puesto a prueba a varias instituciones, incluyendo al Poder Judicial, significará analizar más cambios y sobre todo, modernidad?

Creo que hoy tenemos que usar la tecnología y mejorar el servicio de justicia. Esto va ha marcar un antes y un después porque va a obligar a que necesariamente el sistema de justicia opte de manera más agresiva y acelerada por usar nuevas técnicas de comunicación.

¿Cómo ha encontrado la preparación del Poder Judicial para afrontar emergencias como las que se registran ahora?

Con relación la preparación de los jueces yo quiero decir que, desde el inicio, quienes han sido designados, lo han hecho con la suficiente solvencia; por lo demás se ha implementado de manera oportuna las acciones. Creo que estamos respondiendo a las expectativas sociales.

¿Es necesario que, ahora más que nunca, el Poder Judicial se actualice con técnicas de información y comunicación a nivel global?

Yo creo que hoy, no solo el Poder Judicial; sino todo el Estado tenemos que usar la conectividad como fuente principal para impartir un servicio de manera eficiente. Creo que a raíz de lo que estamos pasando, se nos muestra un panorama bastante difícil que tenemos que superar y una forma es usar la tecnología a favor nuestro.

¿Esto pasa por mejorar los recursos económicos a futuro para afrontar de mejor manera crisis como las emergencias nacionales?

Claro, pero también es voluntad de nosotros. No necesariamente todo es plata. Hoy hay un montón de sistemas gratuitas que pueden utilizar. Por ejemplo, como presidenta de la Comisión de Justicia de género, implementé el botón de pánico que lo hemos hecho poco a poco, pero que ahora está en casi todos los distritos judiciales para dar garantía a las mujeres que son víctimas de violencia; y eso no costó un sol. Yo creo que los hombres y mujeres que integramos las instituciones debemos buscar fórmulas creativas, no esperar que todo nos dé el gobierno.