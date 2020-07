El Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió en sus funciones por seis meses al fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la sustracción de documentos de las oficinas lacradas del Ministerio Público y otros.

Con esta medida, Chávarry Vallejos, quien se desempeñó como fiscal de la Nación entre los años 2018 y 2019, ya no podrá ejercer sus funciones y quedará fuera de la Junta de Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano administrativo del Ministerio Público.

El pasado 14 de julio, Chávarry Vallejos se presentó ante el pleno de la JNJ para presentar sus descargos frente a la propuesta de suspensión planteada por el vocal instructor que lleva adelante el proceso disciplinario en su contra y cuyo nombre se mantiene en reserva.

Días antes El Comercio informó que la propuesta de suspensión se había realizado con la finalidad de que Chávarry no pueda obstaculizar las investigaciones en su contra.

Además, porque se arribó a la conclusión que los elementos de convicción en su contra darían cuenta que habría violado la Ley de Carrera Fiscal y habría dañado la imagen institucional del Ministerio Público.

Entre los cargos que se formulan contra Chávarry para declarar la suspensión, es la existencia de diversos audios de sus conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza -investigado por el caso Los Cuellos Blancos- y otras en las que se mencionan coordinaciones a su favor previo a su elección como Fiscal de la Nación.

También, por presuntamente haber participado en la irrupción y sustracción de documentos de las oficinas de su exasesor que en enero del 2019, había sido lacradas durante un allanamiento realizado por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que seguía contra Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.

Chávarry ha negado ante la JNJ conocer a los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Reconoció, en cambio, que si conoce a Hinostroza Pariachi, pero como parte de las funciones que desempeñó como fiscal y afirmó que este usó su nombre.

“El exjuez supremo César Hinostroza, utiliza mi nombre ante Antonio Camayo a quien yo no conocía; incluso en la transcripción del audio, se entiende la sorpresa del investigado quien le dice a Hinostroza de quién se trata porque no me conocía”, dijo.

Sobre la irrupción en la oficina lacrada en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y Fujimori Higuchi; el ahora fiscal supremo suspendido alegó que desconocía ese hecho y que todo fue realizado por su exasesora, Rosa Venegas.

“No existen los elementos de convicción de inconducta o falta grave para que se pueda ordenar mi suspensión en el cargo”, dijo entonces.

