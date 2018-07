Pedro Chávarry: "Por menciones de terceros no pueden implicarme"

Pedro Chávarry, quien asumirá el cargo de fiscal de la Nación este viernes 20 de julio, ha respondido a la difusión de audios interceptados a los jueces Walter Ríos y César Hinostroza en donde es mencionado por ambos magistrados.

Al respecto, Pedro Chávarry ha asegurado que no ha cometido ningún acto irregular y que, por haber sido mencionado por terceras personas, no se le puede acusar de algo.

"No hay nada irregular ni nada que pueda comprometer mi gestión. No es malo para mí que me mencionen. Lo malo sería que yo hable, que se escuche algo que yo diga. Pero por mención de terceros no pueden implicarme en actos irregulares", señaló Pedro Chávarry en declaraciones a Canal N.

El magistrado precisó que tiene una amistad de más de 30 años con el juez supremo César Hinostroza, quien lo menciona en una conversación con un abogado, según se puede escuchar en uno de los audios difundidos por IDL-Reporteros.

"Es una relación de hace muchos años porque yo, antes de ser fiscal, he sido juez y hemos coincidido en campos deportivos, jugando fútbol y fulbito. Es una relación buena, tranquila, pero después nos hemos encontrado en la Academia de la Magistratura (AMAG) donde yo soy presidente y él es vicepresidente. Él es representante del Poder Judicial y yo del Ministerio Público", aseguró Chávarry.

Sobre el juez del Callao Walter Ríos, el futuro fiscal de la Nación dijo que no lo había conocido personalmente. "Como presidente de la AMAG quizá, no sé, he enviado personal a capacitar a fiscales y jueces del Callao", señaló al comentar que de repente por esa vía existe algún vínculo.

En otro momento, Pedro Chávarry criticó la difusión de los audios porque dijo que afectaban, no solo a responsables de irregularidades, sino a personas honestas que hablaron telefónicamente con los investigados.

"Lo grave es la forma cómo se difunden los audios porque detrás de estas comunicaciones, imagino que hay mucha gente honesta, magistrados decentes que siempre han actuado con transparencia y por haber hablado con esta persona se perjudica su imagen", dijo.

Pedro Chávarry concluyó diciendo que él no había participado en ningún acto ilícito. "No tengo absolutamente nada que ver con hechos irregulares porque siempre he cuidado mi imagen como magistrado", manifestó.