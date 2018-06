Pedro Chávarry: “Aquí nadie es imprescindible”

Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos fue elegido fiscal de la Nación para el período 2018-2021 en reemplazo de Pablo Sánchez. En entrevista con El Comercio, anuncia que solicitará un informe sobre el Caso Lava Jato y responde a los cuestionamientos en su contra.

— Las principales críticas a su trayectoria profesional son que tendría afinidad con el Apra y que fue una persona muy allegada a la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán.

En el caso del Partido Aprista, le puedo decir categóricamente que no soy miembro ni de ese ni de ningún partido político nacional. [...] Sobre lo segundo, yo ocupé el cargo de secretario general un año, entre 1993 y 1994, cuando ya era fiscal titular nombrado por el Jurado de Honor de la Magistratura. Quiero aclarar que no fui secretario de la doctora Colán, sino de la Fiscalía de la Nación [...]. Durante la gestión de Colán han trabajado personas honorables como la doctora Gladys Echaíz, el doctor Avelino Guillén, José Antonio Peláez. Ellos fueron los adjuntos de la doctora Colán. Pablo Sánchez también estuvo encargado de la gestión de gobierno del Ministerio Público.

— Sobre el Caso Lava Jato, ¿qué garantía tenemos de que en su gestión los fiscales que investigan a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori trabajarán con absoluta independencia?

Por supuesto, y lo digo como fiscal, nadie puede dudar de la imparcialidad con la que yo pueda trabajar y tampoco de impartir a mis subalternos, a los fiscales de todos los niveles, una conducta recta que conlleve a tener resultados óptimos en las investigaciones que se vienen realizando.

— ¿Va a continuar con el estilo de trabajo que inició Pablo Sánchez?

Considero que se debe respetar la autonomía de los fiscales. Eso es constitucional, es legal y es lo mejor que puede suceder. Pero con lo que no estoy de acuerdo es cuando hay misterios, cuando hay secretos. El secretismo para mí no es base para una investigación, pero sí la reserva. La reserva dentro del marco legal. Ahora, en cuanto a la forma como se vienen desarrollando las investigaciones, debo indicarles que voy a solicitar informe a todos y cada uno de los fiscales que tienen estos casos a fin de tomar las medidas correctivas.

— ¿Cuál es la diferencia entre secretismo y reserva?

El secretismo, digo yo, cuando son temas que se podrían comunicar jerárquicamente, porque somos una entidad con jerarquías. Si bien es cierto que el fiscal que tiene a cargo tiene reserva hacia algunos aspectos, sí puede conversar por lo menos con sus superiores a fin de poder intercambiar ideas, opiniones, en favor de la investigación. Y el misterio es peor, es donde nadie sabe nada, en donde ningún fiscal se puede llevar el secreto a la tumba.

— Parte de los retrasos que hay en el Caso Lava Jato se debe a la existencia de dos grupos paralelos: el equipo especial y el equipo de lavado de activos, que no comparten información en determinadas investigaciones. ¿Usted piensa unificarlos en un solo grupo?

Voy a recibir los informes. No quiero adelantar algún criterio, pero sí voy a ser muy exigente en el trabajo que se realice y también –después de los informes que yo emita– voy a exigir que se potencien mejor los grupos humanos. Aquí nadie es imprescindible y vamos a ser muy drásticos.

— ¿A qué se refiere con imprescindible, a que existe la posibilidad de cambiar a algún fiscal del Caso Lava Jato?

Definitivamente sí, claro que sí. Si se ha cambiado de fiscal de la Nación, por qué no podemos cambiar a un fiscal provincial. Ahora, si trabaja bien, lógicamente hay que mantenerlo y darle el apoyo necesario.

— Entonces, ¿es viable unificar en un solo equipo la investigación de Lava Jato?

Hay esa posibilidad, pero depende del informe que voy a solicitar. Para tomar una decisión tengo que encontrar una justificación, por eso voy a pedir informes para ver qué han avanzado y si hay que unificar, se va a hacer en el acto. Considero que los equipos se deben reforzar, tienen una cantidad de fiscales muy limitada que impide que podamos arribar a buen puerto. Pienso también que las coordinaciones deben de alguna manera reforzarse, quizás estableciendo un orden, una sola coordinación.

— ¿Considera que en el Perú se ha avanzado lo suficiente en el Caso Lava Jato? Digamos, si hacemos una comparación con Brasil...

Yo hubiese querido viajar a Brasil para ver cómo se llevaban a cabo las investigaciones. Tengo entendido que aquí en el Perú ya tienen tres años aproximadamente las investigaciones, cuatro en Brasil. Pienso hacer un viaje a fin de ver la forma como han manejado, aprender y copiar lo positivo para aplicarlo en el Perú.

— ¿Cómo van los avances en el Caso Madre Mía, que involucra al ex presidente Humala en delitos de lesa humanidad?

El Caso Madre Mía lo está viendo una fiscal de terrorismo, la doctora Edith Chamorro. Es un caso que se está reactualizando por la aparición de nuevas pruebas, voy a solicitar un informe, porque estoy escuchando comentarios acerca de que se está demorando. Vamos a preocuparnos por activarlo o reforzarlo.

— ¿Podemos estar seguros de que no va a sucumbir a las presiones políticas durante su mandato?

Vamos a proscribir la corrupción, vamos a proscribir el mal manejo que puedan hacer políticamente del cargo. Vamos a hacer notar que el Ministerio Público cumple con su trabajo, que es fuerte, autónomo y ajeno a todo tipo de presiones políticas.