El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, asistió este lunes a la Comisión de Justicia del Congreso para informar las acciones del Ministerio Público sobre el caso del ex juez supremo César Hinostroza y su fuga del país.

En la sesión del grupo de trabajo, que preside el congresista Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), Pedro Chávarry afirmó que su antecesor Pablo Sánchez, cuando fue fiscal de la Nación, debió pedir la detención preliminar contra el ex magistrado, quien hoy se encuentra en un penal de España.

Remarcó que el 13 de julio, cuando se solicitó el impedimento de salida del país para César Hinostroza, Pablo Sánchez era el fiscal de la Nación y quien tenía las facultades para requerir las medidas.

"Yo no era fiscal de la Nación hasta el 20 de julio. Vale decir que el señor Pablo Sánchez Velarde debió solicitar la detención preliminar y dada la gravedad de los hechos debió ampliar, inclusive ,otras medidas restrictivas pero el suscrito no era el fiscal de la Nación. Eso se lo digo a todos los peruanos", manifestó.

El titular del Ministerio Público reiteró ante las consultas de los parlamentarios que Pablo Sánchez "únicamente solicitó" el impedimento de salida del país "más no otras medidas restrictivas".

"La ley faculta para que el señor fiscal de la Nación, en el momento de la solicitud, establece que esa medida [impedimento de salida] puede acumularse con la detención, con otras medidas, pero no fue solicitada oportunamente. Con eso no quiere desligarme responsabilidad pero me remito a las fechas", indicó.

Asimismo, aseguró que cuando el se convirtió en el nuevo fiscal de la Nación, el impedimento de salida del país estaba en vigencia y que él no podía hacer más al respecto.

"El día 12 de julio el señor Sánchez pide impedimento de salida y se lo conceden por cuatro meses. Qué iba yo a solicitar si estaba en vigencia. Maliciosamente no se puede decir que 'el hermanito, que el hermano'", agregó.

Asimismo, Pedro Chávarry señaló que el 1 de agosto "se excusó" del conocimiento de la causa de Hinostroza a raíz de los cuestionamientos tras la difusión de un audio que lo involucraba con el ex vocal supremo. Tras esa decisión, dijo, todas las facultades sobre esa investigación las tenía Pablo Sánchez.

"Todas las facultades para este caso fueron trasladas para que él tuviera a cargo la investigación. La supervisión y la fiscalización esta investigación estaba en manos de él", sostuvo.

Al ser consultado por el congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) si le pareció correcto que Pablo Sánchez solo requiera el impedimento de salida del país en julio pasado para César Hinostroza, Chávarry respondió que no era ético pronunciarse sobre la decisión y consideró que es el ex fiscal de la Nación quien debe responder.

En la sesión, la parlamentaria Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) propuso que citen a Pablo Sánchez por la fuga del ex juez supremo César Hinostroza. Este pedido no se puso al voto en esta sesión. El congresista Oliva, titular de la Comisión de Justicia, dijo que será considerado.