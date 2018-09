Pedro Chávarry quedó excluido de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Por cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se excluyó al fiscal de la Nación Pedro Chávarry de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Así lo informó a El Comercio el abogado José Ugaz, representante de Proética ante la CAN, quien sostuvo que Chávarry no podrá participar más en las reuniones de dicha instancia.

"Se aprobó la moción para exhortar al señor Chávarry de que se abstenga de participar de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción", dijo Ugaz.

El acuerdo fue tomado por los representantes del Acuerdo Nacional, del Ministerio de Justicia, de la Presidencia de Consejo de Ministros y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

El voto en contra fue de la congresista Yeni Vilcatoma en representación del Congreso de la República y las abstenciones del Poder Judicial y la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe)

"Se le comunicará al fiscal de la Nación que ya está excluido de la CAN. Ello no quiere decir que el Ministerio Público no tenga un asiento allí. Ahora, deben designar un representante distinto al señor Chávarry", indicó Ugaz.

Remarcó que la decisión se tomó en base a dos precedentes como en la del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y del ex contralor, Edgar Alarcón.

Tratamos de recoger la opinión de Chávarry sobre la decisión adoptada por la CAN; sin embargo no atendió nuestras llamadas.

El 15 de agosto, la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, presentó un informe en el que considera que Pedro Chávarry formaría parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, junto a otros fiscales y vocales supremos y ex integrantes del CNM.