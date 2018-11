El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, remitió el último 24 de octubre un oficio a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, a cargo del fiscal superior Luis Germaná Matta, a fin de que “proceda conforme a sus atribuciones” respecto al fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato.

El oficio se refiere a las expresiones que Pérez Gómez tuvo a inicios de octubre en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018, realizado en México. En el evento, el magistrado se refirió a los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) e hizo uso de los términos “guerrilla” y “guerra civil”.

Chávarry tomó como base un oficio del 19 de octubre del fiscal superior Luis Landa, coordinador en los procesos por delitos de terrorismo, quien explicó que hasta esa fecha Pérez había hecho “caso omiso” a un pedido previo para que explique sus expresiones en México.

En ese sentido, consideró que el órgano de control debía de tomar conocimiento de la “presunta renuencia” por parte de José Domingo Pérez a fin de que actúe conforme a sus atribuciones y funciones.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el fiscal Germaná para conocer si había iniciado un proceso disciplinario a Pérez en base al oficio remitido por Chávarry.

A mediados del mes pasado, Pérez explicó a Canal N sus expresiones: “Bueno se ha sacado de contexto, en el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado, no he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”.

Pérez ya tiene un proceso disciplinario abierto por presunta “infracción administrativa” por criticar al fiscal de la Nación en un programa televisivo. Mientras tanto, mañana participará en la audiencia de prisión preventiva para personas vinculadas al partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

Precisamente en el trajín de la audiencia el pasado 25 de octubre, la La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima le dio 24 horas al fiscal José Domingo Pérez para brindar sus “observaciones”, después de recibir la transcripción de la entrevista que brindó a inicios de agosto al programa “2018” de Canal N, en la que criticó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

