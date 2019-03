Chávarry sobre reunión con asesores: "Le dije a León Patiño que cite a todos"

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reconoció haber ordenado a su ex secretario Aldo León Patiño que cite a todos sus asesores para el sábado 5 de enero, día en que su ex asesora Rosa Venegas sustrajo documentos de una de las oficinas lacradas de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, según lo declarado por Venegas, durante esa reunión se tomó la decisión de que ella ingrese a las oficinas que fueron lacradas un día antes por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domino Pérez, y retire toda la documentación que pudiera.

“Yo le dije a Aldo León Patiño que cite a todos”, respondió Chávarry durante su interrogatorio ante el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, que investiga el caso.

Chávarry, según fuentes de El Comercio, narró ante el fiscal Abia que tras el allanamiento practicado por Pérez Gómez, el sábado 5 de enero a las 7 de la mañana se comunicó con él su entonces secretario Aldo León Patiño.

“Se comunicó conmigo para comunicarme que se había culminado con la diligencia, dándole la directiva al secretario que yo asistiría al lugar para que me dé detalles de lo que había ocurrido durante la diligencia, respondiendo el secretario general que me pedía unas horas más tarde porque las personas que habían estado presentes no habían dormido”, explicó Chávarry.

-El asesor aprista-

Fue así que arribó a la Fiscalía de la Nación entre las 12:30 a 1 de la tarde de ese mismo sábado. Una vez allí, encontró que estaban Aldo León, Max Aranda, Esteban Asmat, Rosa Venegas y a César Sandoval (asesor parlamentario del congresista por el Apra, Jorge del Castillo), que “llegó por coincidencia”.

“César Sandoval del Pozo es un abogado que por coincidencia llegó ese día a la oficina porque tenía una cita antelada conmigo para conversar temas relacionados con la coyuntura de momento”, dijo el fiscal.

“El señor Sandoval visita al señor Juan Manuel Duarte por cuestión de ellos, por cuestiones parlamentarias como se conocían y en las dos o tres veces que fue a visitarlo se acercó a saludarme y le decía que quería conversar con él sobre las marchas que me tenían cansado y le dije: Vente este sábado, y justo coincidió con la reunión. Generalmente este señor iba los fines de semana a ver a Duarte”, explicó.

Chávarry agregó que conoció al asesor del congresista Del Castillo cuando fue invitado por la Comisión de Defensa “para tratar el tema del discurso que efectuó en la república mexicana el fiscal José Domingo Pérez, que calificó a la agrupación terrorista como guerrillas que habrían luchado en contra del Estado peruano”.

El ex fiscal de la Nación también reconoció que Sandoval participó de la reunión junto con sus asesores, pero no dijo nada.

-Estuvo frente a oficinas lacradas-

Según relató Chávarry, la única conclusión a la que arribaron en dicha reunión tuvo que ver con las medidas legales que iba a interponer contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el juez que había autorizado el allanamiento.

Por tanto, negó que la decisión de ingresar a las oficinas lacradas haya sido parte de la decisión. No obstante, reconoció haber estado frente a las puertas de las oficinas lacradas e incluso les tomó unas fotos.

“El día que llegué tenía que pasar por esos ambientes, incluso tomé una foto y me retiré”, declaró.

Alegó que su interés era “perennizar” las oficinas lacradas y hacer un informe legal sobre cómo habían quedado las oficinas.

-Se le perdió el celular-

De otro lado, Rosa Venegas dijo hoy ante la fiscalía que su celular fue robado el pasado 8 de enero, por lo que autorizará el levantamiento de sus comunicaciones.

Por ello, mañana al mediodía, deberá acudir nuevamente a la fiscalía para firmar un acta de acceso de información de carácter voluntario.