Chávarry: "Una sola mentira no me hace partícipe de una organización criminal"

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry criticó este viernes que solo por haber mentido en una ocasión con respecto a una reunión con el destituido ex juez supremo César Hinostroza, en casa del empresario Antonio Camayo, se le sindique como integrante de una organización criminal.

En ese sentido, lamentó las conclusiones del informe elaborado por el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) que recomienda destituirlo e inhabilitarlo por diez años por presuntas infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución.

"Me pusieron como el señor que miente siempre por una sola mentira. Eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal, es sonsa la mentira, es sonso ese argumento. Podría tener un contenido ético, pero no tiene un contenido penal", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Esperemos que la cordura prime en la Subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] y la decisión que [se] tome hay que respetarla. Además, esto tiene que evaluarse y de ahí va al pleno", agregó.

El fiscal supremo indicó que como ciudadano no tiene "ningún problema" con someterse ante el Parlamento y descartó tener "algún temor" ante lo que este poder del Estado decida porque, según dijo, ha actuado conforme a ley.

"Respeto a las instituciones y si el Congreso es la institución competente para hacerlo hay que someterse, somos ciudadanos peruanos y si me dan la razón no van a decir que me han blindado y si no me la dan yo no me voy a poner a llorar, claro me voy a preocupar, porque tengo que someterme", manifestó.

"No me voy a fugar porque en mi consciencia no tengo temor a nada, porque no he hecho nada ilegal", remarcó.

Horas antes, el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) presentó el informe final sobre las denuncias constitucionales en contra de Pedro Chávarry.

El referido documento recomienda acusarlo por los delitos de organización criminal y encubrimiento real. Además, sugiere destituirlo e inhabilitarlo de toda función pública por 10 años.