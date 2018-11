El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, calificó como una "patraña" al informe fiscal que lo menciona como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Me van a disculpar los demás integrantes del Ministerio Público pero puedo calificar (ese informe) como una patraña [...] En el propio informe no hay ninguna justificación para que se me incluya en esta organización. No sé si existirá esta organización o no", señaló a radio Exitosa.

Pedro Chávarry afirmó que tiene la facultad para remover a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes se encuentran a cargo de la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Yo tengo la oportunidad de cambiar a esas señoras fiscales que son provisionales. No lo hago para que no se piense que quiero limpiarme o apartarme de una u otra forma de la investigación", apuntó.

No es la primera vez que el titular del Ministerio Público se refiere a su potestad para cambiar magistrados. La noche del martes, Chávarry afirmó que él podía remover al fiscal José Domingo Pérez "en cualquier momento" si se comprueba que no cumple su función. Sin embargo, dijo que no lo hacía ahora porque se iba a considerar como una represalia por haberlo citado.

Chávarry cuestionó la elaboración del mencionado informe, que fue entregado al fiscal supremo Pablo Sánchez y enviado al Congreso.

"Es un libertinaje esta investigación, irresponsable este informe, porque no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es desprestigiar a las personas honestas y transparentes", añadió.

Para Pedro Chávarry, el informe "obedece a un direccionamiento para desprestigiarme", y aseguró que no se quedará "con los brazos cruzados".

El 31 de agosto, El Comercio publicó un informe elaborado por la fiscal anticorrupción del Callao, Sandra Castro, que señalaba que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, junto a otros 11 altos funcionarios —como jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM—formarían parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El informe recoge las declaraciones del colaborador eficaz FPCC1308-2018, brindadas ante el despacho de la fiscal Sandra Castro.

"(...) El grupo (...) querían evitar que sea reelecto como Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry", sostiene el colaborador.

El colaborador añade que recurren a Antonio Camayo para que realice una reunión con periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas, "y por eso que los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encontraba manejado y controlado por ellos".

La supuesta reunión a la que se hace mención en el testimonio fue corroborada después por el mismo Pedro Chávarry, quien admitió que tuvo el encuentro, promovido por César Hinostroza en la casa del empresario Antonio Camayo, luego de haber negado estos hechos.