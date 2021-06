El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, dijo confiar este lunes que en un eventual Gobierno de Pedro Castillo se podrá “lograr una concertación de distintas fuerzas políticas” para acelerar la vacunación y reactivar la economía.

El economista reiteró que, si Pedro Castillo llega a ser presidente de la República, se respetará “escrupulosamente la propiedad privada” y “los ahorros”.

“El país entero quiere efectivamente acelerar la vacunación, terminar con esta pandemia y tener una reactivación económica rápida. Creo que las distintas fuerzas políticas tienen esa mirada y, sobre la base de esta urgencia nacional, creo que perfectamente podemos lograr una concertación a través de distintas fuerzas y organizaciones detrás de este objetivo. El Perú primero y eso es lo que debe primar y estoy seguro primará en los próximos meses”, indicó Francke en diálogo con radio ‘Exitosa’.

“Reitero lo que ya he dicho, vamos a respetar escrupulosamente la propiedad privada. Los ahorros de las personas no se van a tocar un sol, vamos a mantener también la autonomía del BCR para asegurar que la inversión en el Perú no se dispare”, señaló.

En otro momento, Francke indicó que Perú Libre respetará los resultados electorales “sea cual sea” y se mostró confiado en que estos “van a reflejar con precisión la voluntad popular”. Destacó que el candidato presidencial Pedro Castillo haya hecho “un llamado a la calma”.

“Definitivamente es un momento tenso, hay que reconocerlo y tener paciencia, tener tranquilidad, buscar la paz y confiar que los resultados electorales van a reflejar con precisión la voluntad popular”, manifestó.





Pronunciamiento de Perú Libre:

El partido liderado por Pedro Castillo emitió un comunicado en el que señala que, en un eventual gobierno de Perú Libre, se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva, “que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas”.

“Reiteramos que no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones. La economía popular con mercados que preconizamos promueve el crecimiento de las empresas y negocios, en particular la agricultura y las pymes, con el fin de generar más empleos y mejores oportunidades económicas para todos los peruanos”.

Además, aseguran que mantendrán un “diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos, cuyo rol en la industrialización y desarrollo productivo es fundamental”.

