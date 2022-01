Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se solidarizó con Avelino Guillén, quien renunció al cargo de ministro del Interior tras denunciar falta de respaldo del presidente Pedro Castillo frente a los cambios en la Policía Nacional y al rol del ahora excomandante general de la PNP, Javier Gallardo.

“Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo — Pedro Francke (@pedrofrancke) January 31, 2022

Esta mañana, en Ideeleradio, Guillén reiteró la falta de respaldo del presidente Castillo.

“Lo claro es que el presidente Pedro Castillo no me quería en el sector Interior. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos logrado una relación muy consistente y fluida con los más importantes mandos de la Policía. Íbamos a desarrollar unos planes operativos para un enfrentamiento directo y frontal contra la delincuencia, pero básicamente contra el crimen organizado, el sicariato”, expresó.

“Íbamos a trabajar muy fuerte tratando de recuperar a la Diviac, que había sido intencionalmente debilitada tanto presupuestalmente, como con traslado torpe de decenas de oficiales subalternos con la finalidad de hacerla ineficiente e ineficaz”, remarcó.

La semana pasada, Guillén dijo en declaraciones al portal Epicentro TV que había asesores “de diversas tendencias” que están en una “escamaruza permanente”, a tal punto que se trataría de una “guerra sindical” en Palacio de Gobierno.

“De acuerdo a lo que yo veo, (los asesores) no aportan. Es una guerra permanente entre ellos. Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores y entre ellos están en una escamaruza permanente. Es una guerra sindical en Palacio y ahora se está expresando con la denuncia contra el señor (Carlos) Jaico (secretario del Despacho Presidencial). Eso no puede continuar así, eso tiene que acabar”, expresó.

El último viernes, Guillén comunicó su renuncia irrevocable al cargo de titular de la cartera del Interior y el domingo el jefe de Estado informó que aceptaba esta salida y el pase a retiro de Javier Gallardo.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche del domingo 30 de enero.

Antes de hacer público este pronunciamiento, Pedro Castillo recibió en su despacho de Palacio de Gobierno a Guillén. La reunión duró un poco más de media hora, según el registro de Transparencia.

