Pedro Hernández Chávez inicia gestión al frente del Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2028. (Foto: Captura de YT / Tribunal Constitucional del Perú)
Pedro Hernández Chávez inicia gestión al frente del Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2028. (Foto: Captura de YT / Tribunal Constitucional del Perú)
Por Redacción EC

El magistrado Pedro Alfredo Hernández Chávez juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028. Durante su primer discurso al frente de la institución, reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales.

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