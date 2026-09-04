El magistrado Pedro Alfredo Hernández Chávez juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028. Durante su primer discurso al frente de la institución, reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales.

La juramentación estuvo a cargo del presidente saliente del Tribunal Constitucional, Hélder Domínguez Aro, quien tomó el juramento a Hernández Chávez para asumir la conducción del máximo órgano de control constitucional.

En su discurso, Hernández Chávez señaló que presidir el Tribunal Constitucional representa un compromiso con la Constitución Política, la democracia, la tolerancia y las personas que recurren a la justicia constitucional en busca de protección de sus derechos.

El magistrado sostuvo que la Constitución no pertenece a un gobierno, una mayoría, los juristas o las instituciones, sino a todos los peruanos, debido a que garantiza la libertad y limita el ejercicio del poder.

“ La Constitución no pertenece a un gobierno, ni a una mayoría, ni a los juristas, ni a las instituciones. Pertenece a todos los peruanos en la medida que garantiza su libertad y autodeterminación, limitando el ejercicio de poder y sus potenciales excesos haciendo posible la vida republicana”, afirmó.

Pedro Hernández también señaló que la justicia constitucional debe colocar en el centro de sus decisiones a la persona y su dignidad. Como ejemplos, mencionó los casos relacionados con el acceso a una pensión, la atención en salud y las demandas de ciudadanos frente al Estado.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal Constitucional es, por mandato de la Constitución, el órgano supremo de interpretación y control de la Carta Magna. En ese sentido, indicó que esta labor requiere independencia, prudencia, rigor jurídico y una vocación permanente de servicio al país.

“Esa misión exige independencia, prudencia, rigor jurídico y una vocación permanente de servicio al país, pero sobre todo honestidad y compromiso con los valores democráticos” , expresó.

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Nuevo presidente del TC sobre garantía de libertad de expresión

Durante su intervención, el nuevo presidente del TC también se dirigió a los medios de comunicación y destacó su labor para acercar el trabajo institucional a la ciudadanía.

Pedro Hernández Chávez señaló que el Tribunal debe garantizar la libertad de prensa e información y, al mismo tiempo, comunicar con claridad y responsabilidad para fortalecer la confianza ciudadana y la justicia constitucional.

“Su trabajo es clave para acercar la labor institucional a la ciudadanía y para tal propósito, este Tribunal, además de garantizar la libertad de prensa e información debe comunicar con claridad y con responsabilidad, fortaleciendo la confianza ciudadana y la justicia constitucional ” , manifestó.