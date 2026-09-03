Por mayoría, el magistrado, Pedro Hernández, fue elegido presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el período 2026-2028.

Según pudo confirmar El Comercio, el pleno del TC también eligió a la magistrada Luz Pacheco como vicepresidenta y el magistrado Francisco Morales como director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

El pleno está ingresado ahora por Hernández Chávez (presidente), Luz Pacheco (vicepresidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Helder Domínguez y Manuel Monteagudo.

Según las fuentes, la terna con Hernández a la cabeza obtuvo los votos de Morales, Pacheco y Monteagudo. Mientras que Domínguez -quien se postulaba a la reelección- Gutiérrez y Ochoa, votaron en contra.

Como se recuerda, Hernández Chávez fue electo en el 2023, como miembro del TC, con el apoyo de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación, Alianza por el Progreso, entre otros grupos que en ese momento integraban el Congreso de la República.

Tal como lo adelantó El Comercio, la elección de Hernández sería una “sorpresa” avizorada, teniendo en cuenta que los otros seis magistrados que integran el pleno del TC culminan su gestión en mayo del 2027.

Fue sorpresa, al interior del Pleno, que el magistrado Gutiérrez Ticse emitiera un voto en contra de la terna de Hernández.

Pero sobre todo, la sorpresa la dio la magistrada Luz Pacheco quien había indicado a este Diario que no postularía para la presidencia. Sin embargo, lo hizo para la vicepresidencia, y a última hora decidió plegarse a Hernández y Morales.

Esto, indicaron las mismas fuentes, mostraría que los magistrados buscan limar asperezas entre ellos. Sobre todo, luego de la renuncia de Pacheco Zerga a la presidencia el pasado mes de julio, por estar en desacuerdo con sus colegas del Pleno al ratificar a un funcionario que había perdido su confianza.

Otro aspecto, tendría que ver con la permanencia de Hernández Chávez como presidente, incluso después de que el Congreso Bicameral elija a los sucesores de los seis magistrados cuya designación culmina en mayo del 2027.

¿Quién es Pedro Hernández?

Pedro Alfredo Hernández Chávez (53) es abogado, maestro y doctor por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y según su currículum tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado.

Durante su gestión como miembro del TC, ha sido ponente de diversos fallos polémicos y de impacto en procesos judiciales de personajes cuestionables como el exprófugo Vladimir Cerrón.

Como se recuerda, entre marzo y junio estuvo envuelto en una polémica cuando se denunció que buscaba acelerar que el Pleno ponga a debate el proyecto de resolución del habeas corpus del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, que en ese momento llevaba más de dos años prófugo de la justicia.

El documento se inclinaba por favorecer al exfuncionario y anular la orden de captura y prisión preventiva en su contra por un caso de presunto lavado de activos. El fallo, con la ponencia de Hernández Chávez, finalmente se confirmo en julio pasado y Cerrón Rojas salió de la clandestinidad.

Hernández Chávez, además, fue el ponente y autor de la sentencia del TC que terminó restándole poder de acción al Ministerio Público para investigar al Presidente de la República en ejercicio, al declarar fundada la demanda de competencia que interpuso la destituida expresidenta Dina Boluarte, para suspender sus investigaciones bajo el amparo del artículo 117 de la Constitución.

¿Qué casos aún deberá resolver el TC?

Durante esta nueva gestión, el TC deberá resolver tanto casos vinculados a personajes públicos como vinculados a entidades públicas. Entre estos, la demanda del excongresista José Luna Gálvez, con la finalidad de que se anule su proceso de lavado de activos.

La demanda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial (PJ) por las medidas cautelares y resoluciones que cuestionan sus decisiones.

La demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) generada a razón de las incidencias registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia 010-2025, “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de PETROPERÚ S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción”.

Además, de concretarse lo anunciado por el gobierno de Keiko Fujimori, también tendría que resolver la demanda que presentará el Ejecutivo con la finalidad de derogar cuatro leyes aprobadas por el anterior Congreso de la República que representarían un gasto millonario en las finanzas públicas.

¿Quiénes fueron los anteriores presidentes?

En setiembre del 2022, este Pleno eligió al magistrado Francisco Morales como presidente del TC. Su elección se concretó con el voto mayoritario de seis magistrados. Solo el magistrado Monteagudo votó en contra.

En setiembre del 2024, la magistrada Luz Pachecho fue electa presidenta del TC por mayoría. Obtuvo los votos de los magistrados César Ochoa, Helder Domínguez y Manuel Monteagudo. Su contendor, el magistrado Gustavo Gutiérrez, obtuvo los votos minoritarios de Francisco Morales y Pedro Hernández.

En junio del 2026, el magistrado Helder Domínguez fue electo presidente del TC, tras la renuncia de la Pacheco Zerga, luego de diferencias suscitadas en el Pleno por la pérdida de confianza de un funcionario administrativo.