"No soy el 'reyecito' del Congreso. Se instalará el Consejo Directivo y se decidirá"

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, reiteró que no especulará sobre las decisiones que se tomarán ante el planteamiento del mandatario Martín Vizcarra de modificar la Constitución para adelantar las elecciones y terminar el actual mandato el 28 de julio del 2020.

"No quiero adelantar (opinión). Hay hasta cinco o seis variantes de lo que puede suceder. No soy el 'reyecito' del Congreso. Vamos a instalar el Consejo Directivo, hay una opinión legal, vamos a discutirla, se va a votar y se va a tomar una decisión", indicó en una entrevista a Willax.

Pedro Olaechea recordó que la Mesa Directiva emitió un comunicado en el que señala que defenderá la institucionalidad del Parlamento.

"No nos estamos aferrando a ningún puesto, pero hemos recibido algo y hemos jurado defenderlo. Vamos a regresarlo a quien nos siga, el bien que nos fue encomendando de la Nación. He recibido y he jurado con la Constitución [...] No tengo ningún problema en irme y creo que la gran mayoría del Congreso tampoco, pero vamos a dejar aquello que nos entregaron", manifestó.

El titular del Congreso insistió en que actuarán en defensa de la Constitución por la que ha jurado.

"Nosotros presidimos hoy la mesa, vamos a defender la institucionalidad, la Constitución y vamos a defender ese bien que nos ha sido entregado y por el cual he jurado", concluyó.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de adelanto de elecciones para que el mandato del Gobierno y el Congreso terminen el 28 de julio del 2020 y no el 2021. La iniciativa estaría siendo entregada este miércoles 31 de julio.