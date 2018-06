Pedro Olaechea: "Definitivamente el poder está en el Congreso"

Pedro Olaechea no está imbuido de la nostalgia ppkausa que se respira en su bancada. Sus reparos hacia el gobierno son propios y aunque ha votado a veces como los fujimoristas, tampoco está con ellos. Su evangelio, como líder empresarial tornado congresista, es buscar consensos para dar estabilidad a la economía.

— Votó distinto a su bancada, en contra de la censura a Galarreta.

Fue un error de prensa, una palabra que él da y luego imputaciones contra él. Desde que he entrado en el Congreso me baso en una frase: primero está el honor de la persona, luego el rumor. Él no ha dicho que no se le investigue. La lista de cosas a las que tenemos derechos, libros,papeles, auxiliares, era una costumbre, ahora es una sorpresa. Y luego vienen con esta posición de que se vayan todos, eso es un contenido político perverso.

— Se le ve algo aislado en su bancada. Vota distinto. ¿ Está en camino a ser un no agrupado?

[Ríe]. Viajé por el Congreso a una reunión de la OCDE y luego fui a la frontera de Venezuela con Colombia, que es lo más pavoroso que he visto en mi vida. Llego al Perú, se frustra una reunión y no pude ir a otra que era para tratar de influir en un tema que considero que es de conciencia. En esos temas no voy a ir a consigna.

— Desafió a la bancada.

Debo aceptar que no se quedó votar a conciencia, pero yo consideraba que era un voto que tenía que ser de conciencia. No puedo, por una serie de rumores, echar de lado una presidencia.

— Como congresista empresario, para Ud. la estabilidad es fundamental; mientras que algunos de sus colegas se acostumbran al sobresalto político.

Tengo más coincidencias con el programa de la mayoría que con el de nuestros vecinos [de izquierda]. No creo que por consigna haya que obnubilarse y no ver la necesidad de estabilidad y inversión. [...] Cada cada vez comprendo menos a los políticos.

— ¿Por qué dejó el Gabinete? ¿Hubiera querido quedarse en el Produce?

Salgo con el ministro José Hernández, Fernando D’Alessio, un hombre excepcionalmente calificado, el profesor Idel Vexler; también sale el canciller Ricardo Luna. Entre los 4 teníamos a veces discrepancias técnicas con la primera ministra [Mercedes Araoz]. Obviamente, alguien tenía que irse y nos fuimos nosotros.

— ¿Se siente oficialista o le cuesta asumirlo?

Sigo defendiendo la razón por la que me auné al presidente Kuczynski: libertad económica en un entorno de equilibrio, sin incertidumbre, generando condiciones para que la inversión venga.

— Para esa estabilidad, ¿tiene que haber una suerte de cohabitación entre el gobierno y el Congreso?

Tiene que darse y tiene que reconocerse que definitivamente el poder está en el Congreso. No porque soy Ejecutivo puedo hacer lo que quiero. Se lo digo desde el punto de vista empresarial. Puedo ser presidente de directorio pero si la junta decide otra cosa, ¿de qué sirve ser presidente?

— Nuestro presidente de directorio y su gerente Villanueva, ¿debieron ser más firmes en defender su paquete tributario?

No, ahí el problema es de gestión. He sido ministro y puedo decir que la cantidad de dinero en el Estado es enorme. Se ha aumentado 405% el presupuesto de la República en 15 años, y la población solo en 20%. Y en el último periodo presidencial, [se aumentó] 100% el gasto corriente. Necesitamos ir a más eficiencia y más gestión.

— Entonces, coincide con Villanueva cuando dice ya no haremos reformas para ampliar la base tributaria sino que reduciremos gastos superfluos.

No gastos superfluos, hay gastos estructurales mal pensados. Sí hay gastos superfluos desde el punto de vista de lujos innecesarios, pero eso no es lo fundamental. Necesitamos un estado más ligero, más pequeño.

— Deme un ejemplo de gasto estructural mal pensado.

Definitivamente, en las compras. El sistema es caro e ineficiente y ha acabado en corrupción. Tiene que aligerarse, dándole movimiento a las pequeñas empresas. La decisión de compra está en la persona que compra, el gato está de despensero. La decisión de qué compro tiene que estar afuera. (...)Es todo el sistema que está corrupto. (...) En grandes obras ha habido un promedio de 1.7 postores cuando el promedio en América Latina es 4. Veamos Talara, Kuntur [el gasoducto]. Todo esto hay que revisarlo. Resulta extravagante que los muchachitos de la izquierda que pidieron Talara a gritos ahora no dejen perforar pozos para encontrar petróleo. Todos esto ha determinado un desfase económico, un alegre gastar por 5 años los dineros públicos (...) Ah, y me olvidaba que cada ministro tiene un Lexus que el cambio el foco de adelante podría costar S/. 25 mil.

— Del gabinete de lujo al gabinete Lexus. ¿Qué recomienda al nuevo ministro Carlos Oliva?

Gestión. Tenemos la necesidad fiscal de cerrar brechas y bajar el déficit. Tenemos proyectos mal ejecutados como la Línea 2. ¿Por qué subterránea? ¡Porque un ministro dijo que daba polución visual? $ 5 mil millones dólares se da cuenta el dinero que es?

— ¿Confía en que a Oliva le vaya mejor, dada su experiencia en el Estado?

Respeto mucho a quien entre de ministro de Economía, va a tener que exigir más gestión, no leyes. Sí creo que había que hacer un ajuste tributario pero no para seguir gastando como estamos gastando (...) Si es necesario subir el ISC para cerrar la brecha, que se haga, pero también se sube el margen de los que no pagan, de los que contrabandean.

— ¿Y cómo conseguir esa gestión con firmeza de la que habla?

En el gobierno de [Alan] García la incertidumbre era mínima. Humala generó incertidumbre, por eso se retira Kuntur y entra Odebrecht [al gasoducto]. Que no nos cuenten el ‘gururú’ de que cayeron los precios de los minerales, aquí se cayó la inversión. Fuerza Popular nos decía ‘ustedes están avalando proyectos que vienen mal’. Reventó Lava Jato y era verdad. (...)

— ¿Qué le diría al presidente y al primer ministro?

Ustedes no pueden manejar una gestión que quiere jalar políticamente para un lado. La gerencia debe tener ‘unicidad’. (...) No confundamos el manejo político con el técnico. El manejo político le toca más al Congreso. Entonces, allí hay que trabajar en un consenso.

*Esta entrevista fue realizada antes de que Pedro Olaechea renuncie a la bancada de Peruanos por el Kambio.