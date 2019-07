El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, cuestionó que se le vincule a la agrupación Fuerza Popular y aseguró que es un congresista que ha mantenido su independencia tras su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) en junio de 2018.

“Llevo un año en el Congreso y ¿soy parte de Fuerza Popular? Yo tengo una bancada, concibo y tengo mucha afinidad con las políticas económicas que trabajamos con Fuerza Popular. Ellos tienen visiones de cómo manejar la economía, yo tengo la mía, estamos cada vez más cerca, pero yo he mantenido una independencia durante un año”, aseveró en entrevista con RPP.

Olaechea recordó que forma parte de la bancada Acción Republicana junto a Nelly Cuadros, Julio Rosas, Sonia Echevarría y Marita Herrera, con quienes “avanzan” en la visión que comparten.

“[Estoy] En Acción Republicana, somos cinco y estamos en temas como Con mis Hijos No Te Metas, y tenemos una visión de las cosas que vamos avanzando y lo que rescatamos es un clamor popular”, dijo.

Por otro lado, aseguró que está dispuesto a dar el primer paso para propiciar un acercamiento con el Poder Ejecutivo, ya que “el Perú lo necesita”.

“[¿Dará el primer paso para un acercamiento con el Ejecutivo?] Yo sí, el Perú lo necesita, el pueblo lo reclama y si tengo que dar el paso, lo daré”, afirmó.

El legislador consideró también que es necesario enrumbar nuevamente al país, por lo que se requiere un trabajo en conjunto de ambos poderes del Estado. En ese sentido, sostuvo que los proyectos que presenta el Ejecutivo deben consensuarse en el Legislativo.

“Tenemos que comenzar a trabajar seriamente, no podemos estar disparando el dinero por cualquier lado, hay que trabajar de una manera en que podamos nuevamente enrumbar al Perú, es una obligación de todos, tenemos que trabajar y apoyar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo nos presenta un programa, tenemos que buscar consensuar el mismo, sacarlo adelante y atender a la población que hoy lo reclama”, señaló.

El titular del Parlamento se refirió a los recientes proyectos de la reforma política aprobados por el pleno e indicó que se ha realizado un trabajo en consenso y que continuarán en su legislatura.

“Creo que hemos avanzado muchísimo, los consensos han sido muy difíciles, se ha trabajado bastante bien […] Nos debemos al pueblo peruano, estos cambios van a continuar, creo que se van a seguir trabajando en esta legislatura y vamos a dar por concluido el expediente”, manifestó.

Como se recuerda, el último sábado Pedro Olaechea juró como flamante presidente del Congreso de la República, al imponerse ante la lista encabezada por Daniel Salaverry.