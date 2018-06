El congresista Pedro Olaechea afirmó que renunció a Peruanos por el Kambio, porque al final se dio cuenta de que él es una “piedra en el zapato” para esa bancada. Agregó que lo mejor que pudo hacer fue dar un paso al costado, porque su visión se enfrentaba a la que tienen los demás integrantes del oficialismo.

“Hay una cohesión en la bancada, tiene su visión de las cosas, su forma de pensar. Al final yo me estoy dando cuenta de que yo soy la piedra en el zapato. Entonces, si yo soy la piedra en el zapato no es que me voy a imponer sobre ellos o tratar de que ellos cambien de opinión, yo soy uno y ellos son la mayoría”, manifestó.

En comunicación con Canal N, Olaechea aclaró que su voto a favor de la suspensión de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez no lo acerca a Fuerza Popular.

El también ex ministro de la Producción defendió su decisión que se opuso a la acordada por el oficialismo.

“El Perú entero ha visto unos hechos [en los videos grabados por Moisés Mamani], esto [mi voto] no es que me acerque a Fuerza Popular o al Apra o al Nuevo Perú. Hay unos hechos que son incontrastables, de ahí sigue todo los demás […] No tengo problemas en estar como independiente”, subrayó.

Pedro Olaechea señaló que Fujimori y los autodenominados ‘avengers’ deben afrontar una investigación en el sistema judicial por la presunta compra de votos en el marco del segundo pedido de vacancia en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El congresista, además, precisó que no buscará tener una relación cercana con Fuerza Popular.

“Fuerza Popular tiene su estructura de gobierno, de manejo y yo no puedo ingresar por la ventana de una organización que ya existe”, remarcó.

Finalmente, Pedro Olaechea dijo que no cree que vaya a ser candidato a la próxima Mesa Directiva. Añadió que como independiente no podría tentar un cargo.