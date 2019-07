Pedro Olaechea: "No hemos conversado sobre postular a la Mesa Directiva"

El vocero titular de Acción Republicana, Pedro Olaechea, aseguró este miércoles que su agrupación no ha evaluado la posibilidad de postular a la Mesa Directiva del Parlamento.

A través de su cuenta de Twitter, el también exministro de Producción durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) negó también que su bancada le haya pedido dos vicepresidencias a Fuerza Popular a cambio de su apoyo en una eventual postulación.

"En la bancada no hemos conversado sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar", escribió.

"No se dejen engañar. La información oficial siempre estará en la cuenta oficial de la bancada", agregó.

En los últimos días, tanto el portavoz principal de Fuerza Popular, Carlos Tubino, como la vocera alterna de dicha agrupación, Luz Salgado, indicaron que Olaechea sería una buena carta, aunque no sea de su partido, para presidir el Congreso.

“Es un congresista destacado y es una opción”, señaló Tubino.

“Hay varias posibilidades, una de ellas es Pedro Olaechea, Rosa Bartra, también Cecilia Chacón, por qué no”, refirió Salgado.