Pedro Olaechea: "A la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza"

El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, dijo asociar las ideologías de izquierda con "la torpeza y la estupidez".

Explicó que, por ello, nunca ha sido cercano a esas ideas y no duda en rechazarlas públicamente.

"Yo he visto cómo un grupo de personas [de izquierda] destruía al Perú, cuando el agro peruano era uno de los más rentables del mundo [en los años 60]", sostuvo en una entrevista con la revista Cosas.

"Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto", agregó.

En otro momento, el también exministro de Producción durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no descartó una eventual candidatura a la presidencia de la República. Sin embargo, consideró la misma como "algo muy improbable".

"Mira tú, en la existencia de una nación, ¿cuántos presidentes puede haber? Es una probabilidad entre 30 millones, y esto hay que ponerlo en el tiempo. Realmente la presidencia del Perú, cada vez más, es un albur", indicó.

"Por eso, pensar en una presidencia se me antoja algo muy lejano, a kilómetros, a años luz, pero uno nunca sabe", remarcó Olaechea.

La entrevista publicada este jueves se realizó días antes de que el parlamentario de Acción Republicana fuese elegido presidente del Congreso tras vencer por una diferencia de 29 votos a Daniel Salaverry, quien buscaba reelegirse en el cargo con el apoyo de bancadas que se oponen a Fuerza Popular.