Pedro Olaechea: No voy a jugar en pared con Fuerza Popular

El congresista Pedro Olaechea, vocero de Acción Republicana, que busca inscribirse como bancada, negó que vaya a “jugar en pared” con Fuerza Popular y que la creación de su agrupación sea parte de una estrategia tal como consideró la congresista Maritza García (Cambio 21).

“¿Voy a jugar en pared con los fujimoristas? No voy a jugar en pared, lo que voy a jugar en pared es a favor del Perú”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

Pedro Olaechea reiteró que la intención de la agrupación es dejar de lado la confrontación que existe en el Parlamento, por lo que sostuvo que sus colegas pueden calificarlos como quieran.

“Nos dicen los topos, nos dicen de todo, que me pongan los apodos que quieran. Hay algunos que se desesperan, ¿cuál es el problema? Nosotros vamos con una plataforma muy clara, la confrontación ya estuvo suave. El pueblo peruano tiene necesidades”, expresó.

Además, el congresista manifestó que no existen evidencias de que vayan a seguir lineamientos de Fuerza Popular ya que Acción Republicana cuenta con diversidad por tener integrantes de diferentes agrupaciones.

“¿Quiénes somos en la bancada? Jorge Castro, [ex] Frente Amplio; el pastor [Julio] Rosas, ex APP; Marita Herrera, que se fue con los kenjis [Cambio 21] y ha salido porque tampoco está de acuerdo con la confrontación eterna; [Salvador] Heresi, que ha sido ministro de este gobierno y yo que he sido ministro de PPK”, exclamó.

En ese sentido, Olaechea destacó que si mantiene una buena relación con la agrupación Fuerza Popular es porque trabajan sobre temas concretos, pero descartó que se trate de una consigna.

“Hay cosas en que he votado con los fujimoristas, siempre he dicho cómo voy a votar y hay cosas en que he votado en contra de los fujimoristas. ¿Por que tengo más coincidencias con ellos me he convertido en topo de los fujimoristas? Yo creo que una de las razones por las que tengo una buena relación con ellos es porque trabajamos sobre temas concretos, pero no consigna”, aseveró.

Acción Republicana nace hoy como un grupo parlamentario resuelto a seguir defendiendo la vida, la familia, la libertad y la verdad de manera unida y firme. ¡Por el Perú y para el Perú! pic.twitter.com/tXPoFZ5fhT — Acción Republicana (@Republicanos_Pe) 30 de enero de 2019

-Sobre inscripción de la agrupación-

Olaechea admitió que, de acuerdo al reglamento del Congreso, tendrían un problema en la creación de la bancada, debido a que Salvador Heresi es aún militante de Peruanos por el Kambio.

“De acuerdo con el reglamento tendríamos un problema, sin embargo, es la sentencia del Tribunal Constitucional la que diferencia partido de bancada”, dijo.

Consultado sobre si Salvador Heresi renunciará a la agrupación, refirió que tiene una “posición muy respetable” y que les ha demostrado “que la sentencia lo ampara”.

“Es cosa de conversar con la junta directiva, con los asesores del Congreso y poner las cosas en claro”, manifestó.