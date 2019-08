Pronunciamiento de Pedro Olaechea genera polémica entre bancadas

El pronunciamiento público del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre el mandatario Martín Vizcarra, a quien le pidió que rectifique las expresiones utilizadas en una conversación con autoridades de Arequipa por el proyecto Tía María, recibió tantas críticas como respaldo dentro del Parlamento.



Congresistas de Peruanos por el Kambio, Contigo, Nuevo Perú y Alianza para el Progreso opinaron sobre lo dicho por Olaechea, quien además solicitó a Vizcarra que "no tenga miedo de gobernar".

El congresista Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) calificó este último mensaje como "una falta de respeto". En tanto, el vocero de esa bancada, Clemente Flores, llamó "a la calma" y señaló que Olaechea debe actuar con diplomacia.

"Creo que no podemos llegar a adjetivos, por eso llamo a la calma. Un presidente del Congreso tiene que estar a la altura del cargo. La diplomacia es importante entre dos poderes del Estado", declaró a la prensa.

El legislador Gilbert Violeta (Contigo) manifestó que no discutirá sobre las "formas" y saludó el mensaje de Pedro Olaechea porque este también expresó que van a "respaldar" al presidente Vizcarra cuando se trata de gobernar .

"El Parlamento es un espacio de deliberación política y de mensajes políticos. El presidente del Congreso ha salido ante un pedido de los propios medios de comunicación, que decía [preguntaban] dónde está. Ahí está y me parece bien que tenga una voz", indicó.

En tanto, para el congresista Eloy Narváez (Alianza para el Progreso) el mensaje del titular del Parlamento era necesario porque así "marcamos bien la cancha y definimos bien las cosas".

"Nosotros lo hemos apoyado bastante desde Alianza para el Progreso, seguimos apoyando al Ejecutivo en todo lo que sea bueno para el Perú, pero también le exijo al presidente que escuche a los demás, que no se cierre con un pequeño grupo que a las finales hace mucho daño al país", aseveró.

Pero el parlamentario Edgar Ochoa (Nuevo Perú) precisó que el pronunciamiento de Pedro Olaechea se trata de una posición personal. Comentó que no se consultó con todas las bancadas.

"Como congresista tiene el derecho de pronunciarse como tal. No es la posición de todo el pleno del Congreso [...] Es una posición particular que no la comparto en todos los extremos que señala su carta", expresó.