Olaechea: "¿Quiénes están interesados en que no se renueve a miembros del TC?"

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, aseguró que hay personas que buscan que no se renueve a seis integrantes del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato ya venció y los intereses que los motivan.

En esa línea, aseguró que el Parlamento "recibirá ataques de todo calibre" la semana que viene con el objetivo "de acabar con su imagen".

"La semana que empieza, el Congreso recibirá ataques de todo calibre con el único objetivo de acabar con su imagen. Pero mantengamos la calma, el viernes pasado el Congreso cumplió 197 años y serán muchos más", escribió en su cuenta de Twitter.

"Lo que la ciudadanía debe preguntarse es: ¿quiénes están tan interesados en que no se renueve a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Qué intereses existen para no cumplir con la ley?", cuestionó.

— Pedro Olaechea (@Pedro_Olaechea) September 22, 2019

Olaechea resaltó que cada legislador tiene libertad de expresión y la opinión que se manifieste es "a título personal". Dijo creer, en ese sentido, que el hecho de que "puedan comentar y pedir 'cerrar' el Congreso" no implica que esta sea la posición de sus instituciones".

— Pedro Olaechea (@Pedro_Olaechea) September 22, 2019

En otro mensaje, Olaechea refirió que "algunas minibancadas" se han visto rebasadas por las circunstancias y por no tener candidatos para el TC.



A esta frase respondió Patricia Donayre (Unidos por la República). "Lamento mucho que alquien de su valía profesional caiga en el juego de las provocaciones gratuitas. Hay políticos que anteponen los intereses del país a los propios. El tener o no candidatos no es el problema. Es la forma de elección y los cuestionamientos morales de algunos", replicó la legisladora.



Cabe precisar que Acción Republicana, a la que pertenece Olaechea, es una bancada de reciente creación y cuenta solo con 5 miembros en total. Igual, Unidos por la República, de Donayre.

Cabe destacar que este lunes la Comisión de Constitución sesionará con los delegados de la Comisión de Venecia, quienes arribarán al país para informarse sobre el proyecto de ley que busca adelantar las elecciones generales. Esto, a raíz de la solicitud realizada por Pedro Olaechea a este grupo consultivo.

La sesión se desarrollará a las 3:00 p. m. en el Hemiciclo del Parlamento. Los relatores que arribarán en el Perú son José Luis Vargas Valdes (México), Josep María Castella (España) y Domingo Hernández (Chile).