Pedro Olaechea renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio

El congresista Pedro Olaechea decidió renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio aduciendo que sus principios y convicciones “se han vuelto incómodas para muchos miembros del oficialismo”, en referencia a las críticas que recibió por votar a favor de la suspensión en contra de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

“En el tiempo transcurrido he actuado con la mayor honestidad, lealtad y esfuerzo hacia el programa que emprendimos y las responsabilidades que se me encomendaron. No obstante, me he dado con la sorpresa de que mis principios y convicciones y me negativa de ponerme de costado a la hora de tomar decisiones importantes se han vuelto incómodas para muchos miembros del oficialismo”, indicó Olaechea.

En una carta- dirigida al portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta- el también ex ministro de la Producción indicó que no puede abandonar sus principios, “por lo que mi pertenencia al grupo ya no tiene sentido”.



Pedro Olaechea señaló que sus críticas a la bancada oficialista como a sus integrantes “siempre fueron de manera privada y con gran respeto”.

“Esa cortesía no ha sido recíproca, es parte de la vida política, pero creo que existen mejores formas de expresar un desacuerdo”, añadió respecto a los cuestionamientos públicos que le hizo Violeta por no respetar el acuerdo del oficialismo de no votar a favor de la suspensión a Fujimori, Bocángel y Ramírez.

El congresista justificó su voto a favor de la sanción, porque “hay indicios suficientes para denunciarlos en base a los hechos que conocemos”.

Pedro Olaechea también sostuvo que el programa por el que fue elegido “difiere mucho del que se tiene en la actualidad”.

Para finalizar, el parlamentario aseguró que se mantendrá como independiente.