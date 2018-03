El congresista oficialista Pedro Olaechea se sumó a sus colegas de Peruanos por el Kambio y consideró que la vacancia que se ha planteado contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunta incapacidad moral no debería tener éxito.

"Considero que el presidente no puede ser vacado (en este contexto). Si nosotros hoy generamos, por una frase mal construida en la Constitución y mal definida, mañana generaremos un precedente", comentó Olaechea en una entrevista a RPP.

El parlamentario aseguró que ha conversado con otros congresistas fujimoristas para plantearle su punto de vista en contra de la vacancia contra PPK.

"Estamos abriendo una puerta de que, porque no me gusta tu corbata, te vas del Gobierno [...] Hoy es esta razón (Odebrecht), mañana será otra porque no tenemos una buena definición de la tipificación de incapacidad moral. Nadie sabe", añadió.

En ese sentido, cuestionó que esta iniciativa de vacancia siga adelante por la incertidumbre que generará en el ambiente político. "Hoy es la vacancia de PPK, mañana será la vacancia ¿de quién? La vacancia se va a convertir en una figura en la que tranquilamente se entra en el debate", concluyó.

En otro momento, Pedro Olaechea aseguró que su bancada apelará al Tribunal Constitucional para buscar revertir las modificaciones en el reglamento del Congreso que modifican los alcances de las cuestiones de confianza y mociones de censura.

"El Congreso maneja su propia dinámica y lo que ellos entienden que va a beneficiar la gobernabilidad. (Estos cambios) son una interpretación de la Constitución y no estamos de acuerdo y lo vamos a contestar en el TC", indicó.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...