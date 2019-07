Olaechea: Trámite del proyecto para adelantar elecciones será conforme a la Constitución

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se pronunció sobre la presentación del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020, propuesto por el Poder Ejecutivo y anunciado por Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación.

"Esta tarde recibimos el proyecto de ley de reforma constitucional que anunció el mandatario Martín Vizcarra el domingo pasado. Su trámite será de acuerdo con el reglamento del Congreso y conforme a la Constitución", dijo a través de Twitter.

El primer ministro, Salvador del Solar, informó que este miércoles 31 de julio presentaron el proyecto que busca recortar el mandato presidencial y congresal a julio del 2020, que inicialmente estaba pensado para el 2021.

La propuesta fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación como una salida a la crisis política. El proyecto deberá ser revisado primero por el Congreso para luego, en caso de ser aprobado, someterlo a referéndum.

Pedro Olaechea ya se ha pronunciado anteriormente sobre esta medida. Al respecto, señaló que instalarán Consejo Directivo para discutir la iniciativa y así tomar una decisión. Además, aseguró que no se "aferran a ningún cargo", pero harán respetar la Constitución.

"No nos estamos aferrando a ningún puesto, pero hemos recibido algo y hemos jurado defenderlo. Vamos a regresarlo a quien nos siga, el bien que nos fue encomendando de la Nación. He recibido y he jurado con la Constitución", afirmó.