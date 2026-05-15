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Resumen

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“En cuanto al segundo punto controvertido, se ha llegado a la conclusión que los hechos imputados al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard no se subsumirían en el delito de lavado de activos agravado, en consecuencia, debe declararse fundada la petición de improcedencia de acción deducida por el solicitante, respecto a dicho delito”

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.