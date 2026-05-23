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Resumen

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A Pedro Castillo le pasa lo que pasó a Alberto Fujimori. Políticamente, más vale preso que libre. Su indulto no es la prioridad de quienes postulan con su caudal electoral. Recuerden que Keiko repetía que no usaría su influencia política para liberar a su padre.

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