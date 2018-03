Tres abogados penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que los hechos de los videos que involucran a congresistas del bloque de Kenji Fujimori configurarían el delito de cohecho.

En los videos difundidos ayer por Fuerza Popular se escucha a Fernando Bocángel y Bienvenido Ramírez, del grupo de Kenji Fujimori, ofrecer obras al parlamentario fujimorista Moisés Mamani a cambio de que no apoye la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



En algunas imágenes de los videos, grabadas con una cámara oculta, también aparecen Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo, el ahora ex funcionario Fredy Aragón Valdez y Alberto Borea, abogado del presidente Kuczynski.

Para el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, existe la probabilidad de que este hecho configure un delito de corrupción: cohecho o tráfico de influencias.

Lo que Vargas Valdivia asegura que sí existe es una infracción a la Constitución, con lo cual un congresista puede ser pasible de un proceso en el Parlamento que generaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos.



"La fiscalía tendría que iniciar de oficio una investigación. Previamente, se tiene que levantar la inmunidad parlamentaria", precisó.

Anoche, la Fiscalía de la Nación dispuso realizar acciones inmediatas para iniciar una investigación preliminar por el caso de los videos.

Vargas Valdivia consideró que se tendrá que analizar si el ofrecimiento de obras califica como una prebenda, y si el Ejecutivo se benefició, para que finalmente configure un acto de corrupción. Indicó que el delito de cohecho será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

En la misma línea, el abogado Luis Lamas Puccio remarca que los videos son elementos indiciarios que deben motivar una investigación del Ministerio Público.

"Lo que aparece en el video o era una tentativa de corrupción o se convirtió en un acto de corrupción. En ambos casos está penado. Podría ser tráfico de influencias o también cohecho. En ambos casos podría haber un concurso real de delitos. La fiscalía debería abrir una investigación de oficio. Acá estamos hablando de una responsabilidad penal", señaló.

En tanto, el abogado Carlos Caro discrepa en un extremo y considera que no se trata de tráfico de influencias, pero sí del presunto delito de cohecho por parte de los parlamentarios.



Caro explicó que la Corte Suprema determinó en el caso del ex congresista Alberto Kouri –quien apareció en uno de los 'vladivideos'– que la compra de votos configura un cohecho.

"La fiscalía tendría que iniciar una investigación. Por lo mismo o algo parecido lo investigaron a Alberto Kouri. Si acá hay como hipótesis la compra de votos, la fiscalía está en el deber de iniciar una investigación. Además puede ser fanfarronería, pero para efectos del delito eso no cambia en nada. Lo que importa es que lo haya prometido. No importa si la promesa es seria o no, si cumpla o no cumpla. No cambia", dijo.

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que las indagación del caso estará a cargo de una fiscalía suprema, ya que la condición de altos funcionarios de los legisladores impide que el caso sea tomado por una fiscalía anticorrupción común.