Penalistas opinan que hay indicios para investigar aportes a Lourdes Flores Nano

Ante la posibilidad de que la fiscalía le inicie una investigación preliminar, Lourdes Flores Nano respondió ayer brevemente a este Diario que le parece “totalmente natural” que esto ocurra y que se someterá a la misma “con transparencia”.

En la víspera, trascendió que el Ministerio Público evalúa abrir una investigación, luego de que el pasado viernes Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales y ex gerente general de Odebrecht, dijera al fiscal Germán Juárez que la empresa dio aportes a las campañas electorales de Flores Nano en el 2006 (entre US$10 mil y US$15 mil) y en el 2010 (US$200 mil).

El ex directivo señaló que los montos se entregaron a través del abogado Horacio Cánepa, y que el aporte del 2010 se hizo por un pedido de la misma Lourdes Flores al ex directivo Jorge Barata.

El domingo en “Cuarto poder” y ayer en radio Santa Rosa, Flores Nano dijo que el dinero fue solicitado, recibido y gastado por Cánepa. Aseguró además que se enteró en el 2017 de que el aportante había sido Odebrecht, pero que optó por el silencio.

—Origen del dinero—

El ex fiscal Avelino Guillén explicó a este Diario que las evidencias que está recibiendo la fiscalía hace imprescindible que se inicie una investigación preliminar a Flores Nano.

En primer lugar, refirió que se debe conocer el origen del dinero aportado. Indicó que si este salió de la caja 2 se trataría del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas y por lo tanto ameritaría una investigación “por delito de lavado de activos”. Además, se deberá determinar si Flores Nano estaba en capacidad de conocer ese presunto origen ilícito.

En la víspera, Flores Nano aseveró que no ha cometido delito. “Incluso, el que Cánepa se lo haya pedido [el dinero] a Odebrecht no es ningún delito”, dijo la ex candidata, pues señaló que por aquel entonces no existía la figura de financiamiento ilegal de campañas.

Al ser consultado si Flores Nano quedaría exonerada de cargos en caso no haya conocido el origen ilícito del dinero, Guillén comentó que esa será su versión, y lo que tendrá que probar la fiscalía es si ella estaba en capacidad de conocer un presunto origen ilícito. “Tanto así que [ese dinero] nunca se reportó y no ingresó a la contabilidad del Partido Popular Cristiano [PPC]. Se mantuvo de manera clandestina”, anotó.

En resumen, subrayó que la investigación preliminar tendrá que determinar de qué delitos se trataría y si Flores Nano tuvo participación en los hechos delictivos.

—¿Hubo simulación?—

El ex procurador Yván Montoya coincidió en que hay elementos para una investigación preliminar para determinar si se configura el lavado de activos.

Consideró que se tendrá que aclarar si el dinero provino de la caja 2 o de los activos que manejaba Odebrecht en Lima, teniendo en cuenta que no se trata de grandes cantidades.

“En ese caso va a ser más complicado hablar de fuentes delictivas o de soborno”, dijo. Además, consideró que tendrá que determinarse qué función real cumplía Horacio Cánepa en la campaña.

También aseveró que será clave conocer qué se hizo con los aportes, es decir, si se les dio apariencia lícita.

Flores Nano ha dicho que Cánepa financió más de 10 encuestas en la campaña municipal del 2010. Montoya afirma que se tendrá que conocer, por ejemplo, si se pagó directamente a las encuestadoras o se simuló el gasto con otros aportantes.