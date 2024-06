El congresista José Arriola vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ello luego de que “Punto Final” revelara que cuatro extrabajadores del parlamentario -ahora de Podemos Perú- acudieron a la Fiscalía de la Nación para denunciarlo por el presunto recorte de sus salarios - ‘Mochasueldo’.

Mientras integrantes de la bancada de Podemos Perú lo defienden, la Comisión de Ética del Congreso aprobó una denuncia de oficio contra el legislador por presunta vulneración del código de ética. Esto significa que iniciará una indagación preliminar que podría dar paso a una investigación.

Los excolaboradores que lo denunciaron son Henrry Zaira Rojas, Natalia Alzamora Miranda, Carlos Quispe Baldovino y Shyrleys Mendoza Gonzales. Según declararon al Ministerio Público, el legislador se apropiaba de entre 10%, 15% y 20% de sus haberes para realizar labor social y amenazaba con despedirlos si no entregaban la cuota.

Además, indicaron que los hacía firmar declaraciones juradas para aparentar que se trataba de donaciones voluntarias.

Según el informe periodístico, la encargada de realizar los cobros era Yolanda Cuya Llajaruna, su secretaria, quien pedía a sus compañeros de trabajo que depositen el dinero a la cuenta de su esposo en el Scotiabank.

Cuya admitió ante la fiscalía haber recolectado el dinero para entregárselo al parlamentario. De acuerdo con el dominical, la suma de los recortes asciende a S/ 82.000.

Los supuestos recortes de Arriola se dieron a conocer en marzo del 2023 luego del allanamiento en su domicilio y despacho por el Caso ‘Los Niños’.

En la diligencia también se hallaron US$71.950 y S/33.570 en el domicilio del legislador en el distrito de La Molina. El Comercio dio a conocer que los fajos de billetes fueron encontrados debajo del colchón del parlamentario que, en ese entonces, integraba la bancada de Acción Popular.

El parlamentario señaló que el día de la intervención declaró “voluntariamente” la existencia de dinero en soles y dólares en efectivo. Dijo que el monto en soles era el saldo de sus abonos con respecto a su sueldo desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Agregó que no acostumbra a tener dinero ahorrado en el banco, pues ha tenido malas experiencias por un robo anterior a la salida de una entidad bancaria.

La diligencia en su hogar fue parte del allanamiento de las oficinas y viviendas de 17 congresistas y dos exministros investigados por la trama de ‘Los Niños’, en la que también está implicado el expresidente Pedro Castillo.

Tiempo después, el parlamentario pidió al Poder Judicial que se le devuelva todo el dinero incautado, pero su solicitud fue rechazada.

En el inmueble se hallaron, además, las declaraciones juradas firmadas por los trabajadores. Ellos aseguraban que de forma libre, sin coerción, otorgaban aportes económicos para ser utilizados en apoyo social.

“Cuarto Poder” dio a conocer que uno de los documentos llevaba la firma de Franco Valenzuela Abanto, quien se desempeña como técnico y gana actualmente S/ 7106.11 (en marzo del 2023 su remuneración era de S/5.297).

De acuerdo con el documento, Valenzuela entregaba S/1.323 como “donación”. Sin embargo, según el reportaje, el colaborador carece de sustento económico para aportar tal cantidad debido a que, por ejemplo, tuvo que recurrir a un préstamo a la Cooperativa San Isidro en noviembre del 2022 y vive en un centro poblado de Ate. Además, no tiene título profesional ni propiedad ni empresas a su nombre.

Arriola aseguró - en ese entonces - que sus trabajadores no donaban dinero en efectivo, sino productos que ellos mismos compraban. Indicó los productos eran donados a barrios humildes, principalmente en el distrito de Ate, donde ha vivido y en cuya municipalidad también ha trabajado el parlamentario.

Días después de la denuncia de “Cuarto Poder”, la Comisión de Ética inició una pesquisa a Arriola, que avanzó lentamente. Tuvo recién un desenlace el pasado 27 de mayo, más de un año después. Pese a la gravedad del caso, el grupo de trabajo, presidido por Diego Bazán, blindó al parlamentario de Podemos Perú y solo lo sancionó con una amonestación escrita y una multa de 30 días de su salario.

En aquel momento, la Comisión de Ética concluyó que el recorte de las remuneraciones no fue acreditado, ya que lo que existe son declaraciones “personales” de aportes voluntarios para realizar campañas en poblaciones vulnerables.

Lo que sí se acreditó, y de allí la conclusión final del informe, fue que el congresista vulneró el principio de honradez al haber obtenido ventaja personal por acciones realizadas por sus trabajadores.

Bazán explicó que Arriola se salvó de una sanción mayor debido a que ningún trabajador acudió a la comisión para brindar su testimonio.

Revisa aquí el informe de la Comisión de Ética que blindó a Arriola:

No obstante, los excolaboradores del congresista sí declararon ante la fiscalía, según reveló Punto Final.

Estos son sus testimonios (datan de octubre del 2023 y enero del 2024) que detalló el dominical:

“El congresista cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos, y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación, y además indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo”

“El congresista Arriola Tueros me abordó en la cocina y me indicó: ‘Oye, tú estás pasando piola, porque a mí todos me apoyan con la labor social. Yolanda te va a llamar’”

detalló, por su parte, Natalia Alzamora, otra excolaboradora de Arriola.