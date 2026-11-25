Jeanette Alonzo Contreras, virtual segunda regidora por Renovación Popular, fue proclamada este miércoles como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030. El anuncio estuvo a cargo del Jurado Electoral Especial Lima Centro en un breve acto al que no se permitió el acceso de la prensa.

Al leer el acta de proclamación de resultados de las elecciones municipales del 4 de octubre, el JEE además puntualizó que Rafael López Aliaga, quien había postulado como primer regidor, tiene el impedimento constitucional para asumir como burgomaestre.

@Politica_ECpe Así queda conformado el Concejo Municipal, encabezado por Jeanette Alonzo como alcaldesa y Rafael López Aliaga como regidor 1 @Politica_ECpe https://t.co/72Q7wT2t6g — Thalía Cadenas (@ThaliaCadenas) November 25, 2026

Alonzo sucederá en el sillón municipal a Renzo Reggiardo, quien asumió el cargo luego que López Aliaga renunciara a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República.

¿Quién es Jeanette Evangelina Alonzo Contreras?

Jeanette Alonzo Contreras (52) ocupa el cargo de regidora metropolitana de Lima desde el 2023 y su mandato termina en enero del 2027, fecha en la que iniciará la nueva gestión municipal.

Fuentes de El Comercio indicaron que, inicialmente, generó sorpresa dentro de las bases capitalinas de Renovación Popular que le hayan otorgado el número dos en la lista de regidores. Ello, debido a que en las elecciones del 2022 fue inscrita varios números más abajo.

“Jeannette Alonzo Contreras es un buen ejemplo de una vida partidaria. De militante a la dirigencia, a regidora, a teniente alcaldesa y, más adelante, Dios dirá. Chambera como ella sola, total confianza”, dijo el autodenominado Porky al presentarla, el 17 de agosto del 2026, como parte de su lista.

Y ella le agradeció en un post en Facebook: “Quiero agradecer de corazón a Rafael López Aliaga por la confianza y por la oportunidad de seguir trabajando por nuestra querida Lima. 🤝💙 Esta confianza me motiva a seguir dando lo mejor de mí, escuchando a nuestros vecinos y trabajando cada día por una ciudad con más oportunidades y bienestar para todos. ¡Gracias por la confianza! Seguimos trabajando juntos por el bien de Lima".

En diálogo con El Comercio, el regidor municipal Efraín Aguilar (Renovación Popular) calificó a Alonzo de “extraordinaria regidora”. “Ha destacado en toda la gestión, es disciplinada como ella sola. No creo que haya dejado se asistir a ninguna sesión. Además, estaba en comisiones de contabilidad y movimiento de dinero. Tengo el más extraordinario concepto de ella y el resto de regidores también”, subrayó.

“Es verdad que generó sorpresa de que ocupara el segundo lugar de la lista, pero fue una sorpresa agradable”, resaltó.

Consultado sobre si Alonzo está en la capacidad de asumir la Alcaldía de Lima respondió: “Todo ciudadano mayor de 21 años está en la capacidad para ejercer cualquier tipo de ejercicio municipal. Entonces, ¿por qué se le va a menoscabar? Yo no creo, estoy seguro que tienen las condiciones. Ella era la número 20 como regidora y dio un salto y me dio gusto”.

Según pudo verificar este Diario en Infogob, Alonzo ocupa desde enero de este año el cargo de gerente central de Finanzas de Renovación Popular. Previamente, se desempeñó como secretaria nacional de Economía.

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), es contadora por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte.

En el plano laboral, Alonzo se desempeña desde 1996 y hasta la actualidad como contadora en la organización Promotora Desarrollo Educación y Cultura, con sede en el jirón Costa Rica, en Jesús María.

La regidora mantuvo un perfil bajo tanto en sus redes sociales como durante la campaña municipal. Siempre estuvo al lado, inicialmente, de Luis Rubio y, luego, de Rafael López Aliaga.

En su perfil de Facebook, Alonzo solía compartir las actividades oficiales con López Aliaga cuando este era alcalde de Lima y, tras su renuncia, con Renzo Reggiardo. Entre ellas, figuran inauguraciones de obras, actividades con las madres de las ollas comunes y supervisiones de proyectos de infraestructura.

comunes y supervisiones de proyectos de infraestructura.

La confianza de López Aliaga en Alonzo fue escalando, al punto de que ella llegó a representarlo en actividades en el Congreso y en diversos distritos.

“Representé al Sr. alcalde Rafael López Aliaga en la ceremonia realizada por el 215 aniversario del primer grito de la independencia y Día Nacional del Ecuador. Con la presencia del presidente del Congreso de la República del Perú, Eduardo Salhuana, se organizó una colocación de ofrendas florales ante el monumento a Simón Bolívar”, escribió el 8 de agosto del 2024.

Un mes después, fue presentada como parte del Comité Ejecutivo de Renovación Popular, junto con las hoy diputadas Norma Yarrow y Roxana Rocha.

En la última recta de los comicios, Alonzo prometió instalar cámaras de seguridad en la mayoría de distritos de Lima, conectadas al Ministerio Público y la Policía Nacional. “Ya basta de extorsiones hermanos”, dijo.

La candidata a segunda regidora estuvo presente durante la conferencia de prensa que ofreció su líder tras el boca de urna, que le daba el 31.2% de los votos. Tanto ella como la diputada Norma Yarrow, que también acompañó al postulante a teniente alcalde, guardaron silencio.